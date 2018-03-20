鍾小平騎單車 巡視柯P荒政

2018年03月20日 04:11 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

國民黨台北市長初選完成登記，參選人台北市議員鍾小平19日騎單車遊台北，邀前市長郝龍斌站台，一起巡視台北市長柯文哲3年多來的施政，要帶大家看看「柯P荒政」；對於國民黨傳出有「倒丁聯盟」，另名參選人前立委丁守中表示，對流言、放話都不在乎，就是朝自己的目標努力前進。

上周國民黨台北市長黨內初選登記截止，除了鍾小平、丁守中，還有陸委會前副主委張顯耀與前立委孫大千加入戰局。

鍾小平昨舉辦「單車遊台北」造勢活動，騎單車透過臉書直播和大家談柯文哲從五大弊案到五大案、招商成績不佳、交通、工程延宕與萬華遊民等問題，他痛批，柯文哲3年來真的荒唐，把北市搞得生靈塗炭，沒有辦法想像台北在馬郝執政時打下那麼好的基礎，如今卻淪為三流城市。

郝龍斌舉例，像是大巨蛋，至今柯文哲還是沒講清楚北市府為何勒令停工，3年來又做了什麼改變，然後最近又偷偷復工，包括北藝、北部流行音樂中心工程都嚴重落後，可見現在的行政效率是很差的。

北市府發言人劉奕霆回應，市府堅持安全且合法的大巨蛋，已排入都審會審查，內湖交通也規畫許多公車路線、橋梁拓寬，北藝工程正積極趕工當中，美河市北市府亦有經仲裁討回30多億元，他強調，市府面對問題、解決問題，不理會其他政治口水。

此外，丁守中昨接受廣播專訪，被問及國民黨傳出有「倒丁聯盟」，丁守中說，他現在對流言、放話都不在乎，就是朝自己的目標努力前進，與其每天為了傳言傷腦筋，不如鎖定選舉前進。

(中國時報)