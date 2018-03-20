郵輪靠泊台中港 老外跳島遊金門

2018年03月20日 04:11 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

95位來自英國和西歐各國的遊客19日搭乘小型郵輪卡莉多麗（Caledonian Sky）抵達金門，展開為期1天的主題式知性遊程。這也是國際郵輪首次在台灣本島與金門離島之間，進行「跳島」旅遊，為當地觀光旅遊揭開歷史新頁。

這群遊客是在3月16日自桃園中正機場入境，17日搭乘英國郵輪公司Noble Caledonia所屬的卡莉多麗郵輪，先靠泊於台中港再轉至金門，展開「海上公園」洋溢戰地風情與閩南文化之美的1日遊。

上午8時，5000噸級的Caledonian Sky緩緩駛入水頭港，縣府祕書長林德恭率同主管拉起中英、文紅布條歡迎。喧天鑼鼓響徹雲霄，鞭炮聲不絕於耳，遊客對迎賓雙獅活靈活現的表演，感覺十分有趣，紛紛拿起手機和相機拍照，下船後更是開心的與醒獅合影，還豎起大拇指直說：「Wonderful！」

林德恭致贈船長葛斯塔夫松（Kakan Gustafsson）金門「惜福酒」表示，目前在國際上蔚為時尚的郵輪旅遊，可更有效行銷金門觀光，讓更多國際友人看見金門，歡迎大家有機會再來。

遊客登島後首先前往水頭聚落洋樓群，他們說來到台灣後，就感受到民眾的友善、好客。來自英國、帶著另一半同行的Richard Hayne，聽說曾是全島最高的塔型建築「得月樓」，興建目的原是抵禦入寇海盜，顯得十分訝異。

這群搭乘郵輪出遊的高端觀光客，每人旅費為英鎊6795元起（約新台幣27.5萬元）。他們在金門緊湊的行程中，也陸續走訪翟山坑道、莒光樓、古寧頭戰史館等主要景點，傍晚隨即轉往澎湖馬公港，繼續開赴台南安平港、台東富岡漁港及花蓮港，再至日本搭機返回英國。

(中國時報)