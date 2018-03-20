海大採用新能源 建置通訊備用電力

2018年03月20日 04:11 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

新能源發展為現在及未來的重要課題，國立台灣海洋大學19日舉辦「防救災行動通訊平台燃料電池備用電力」啟用典禮，期望經由系統化的運作，讓海大展現更綠意盎然、更安全健康的校園環境，進而推展綠能船舶與綠色海洋生存環境。

啟用典禮19日下午2時許正式開始，海大表示，未來在停電的狀況下，可以緊急供給中華電信、遠傳、台灣大哥大、台灣之星、亞太等電信業者基地台用電74小時，確保在災害發生時通訊正常運作。

海大指出，在國家通訊委員會的經費補助下，此次使用氫燃料電池做為行動通訊平台備用電力，包括1台甲醇產氫機，每小時可產生20立方米的氫氣及4套燃料電池，380公升的甲醇儲量可供電74小時。

有別於過去緊急發電常用柴油發電機，容易造成空氣汙染，海大說明，氫燃料電池只會產生電流及水，幾乎完全無汙染，是目前最具發展前景的新能源方式，可普遍應用在工業的備用電力及不斷電設備等，將能顯著改善環境汙染。

海大輪機工程學系教授張宏宜指出，燃料電池是1種發電裝置，但不像一般乾電池一樣用完就丟棄，也不像充電電池一樣，用完須繼續充電，燃料電池須繼續添加燃料以維持其電力，所用的燃料是「氫」，所以被歸類為新能源。

張宏宜解釋，燃料電池在2個電極間為具有滲透性的質子交換膜，交換膜上塗佈鉑金觸媒，氫氣由燃料電池的陽極進入，氧氣則由陰極進入燃料電池，陽極的氫原子經由觸媒的作用分解成2個氫離子與2個電子。

張宏宜說，其中電子經由外電路形成電流後到達陰極，氫離子被電子吸引到薄膜的另一邊，在陰極觸媒的作用下，氫離子、氧及電子，發生氧的化學反應，產生電流及水，所以完全無汙染。

(中國時報)