慢遊苗栗雙城 跟著鄉味旅行

2018年03月20日 04:11 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

苗栗縣政府著手推廣國際雙慢城農村旅遊，串連休閒農業區景點與特色，規畫「南庄仙境茶梨同樂」及「山林風采薑薑好」2大主題路線，同時提供2款超值優惠套票，邀全國各地遊客跟著鄉味去旅行，深度體驗慢城農村之美。

縣府表示，苗栗縣是全國唯一擁有南庄、三義國際雙慢城的縣市，而慢食、慢活及慢遊理念，正符合農業旅遊最大特色，縣府結合周邊休閒農業區豐富自然及人文資源，地農特產品及多元化農事體驗，推出慢城農業之旅。

縣長徐耀昌、休閒農業發展協會理事長溫振西與業者共同宣布啟動「跟著鄉味去旅行．苗栗國際慢城之旅」，邀遊客到致力發展休閒農業的慢城旅遊。體驗另類農遊的同時，也可選購各農業區農特產與文創品，體驗擂茶、製草莓醬、彩繪木鴨和窯烤麵包的樂趣。

農業處長陳錦俊指出，縣府規畫農遊套票以雙慢城為核心，邀集30多家人氣店家加入，規畫出2大農遊路線。1為南庄仙境茶梨同樂，以原民文化、客家美食、鱒魚饗宴及生態護魚步道為主軸；2為山林風采薑薑好，以挖薑、鮮果採摘及創意美食為主軸。

2組套票分別價值1200元、600元，各以1080及540元出售，共推出500套，前300套更優惠，內容包括住宿、餐食、農事體驗、伴手禮等抵用優惠，還提供自駕或套裝交通接駁等選擇，使用期限自4月1日起至明年3月31日。

(中國時報)