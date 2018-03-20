東海火葬場 戴奧辛10年爆增19.5倍

2018年03月20日 04:11 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中市東海火葬場因規畫擴建引發當地居民強烈抗議！逢甲大學教授梁正中最新的「台中市文山焚化廠周圍環境監測及風險評估報告」中發現，東海火葬場排放戴奧辛指數逐年遞增，從96年至106年暴增19.5倍。市議員何文海19日要求市府全面檢討火葬場空氣汙染防制設備。

民政局指出，東海火化場的火化爐均有配置空氣汙染防制設備，每一排放管道已依規定設置相應檢測平台，取樣檢測需委託合格檢測廠商取樣，每年戴奧辛檢測均符合環保法規規定。

何文海說，「台中市文山垃圾處理場監測委員會」於96年起委託專家學者進行文山垃圾焚化爐周圍環境監測及居民健康風險調查，至今已11年；調查包含焚化廠周圍空氣、土壤及植體戴奧辛，及居民與學童尿液與指甲重金屬健康風險評估。

梁正中表示，縣市合併後，東海火葬場焚化數量明顯遞增，火化遺體有些是採塑膠棺木及穿著、遺物等，火化時方造成戴奧辛增加；戴奧辛從96年到107年約暴增近20倍，火葬場的空汙設備必須全面檢討。

何文海等提出4大訴求，包括建議市府擬定火葬場未來遷移評估計畫等。民政局強調，東海火化場已有整體改善規畫，今年度將改善火化爐空氣汙染防制設備，增購集塵器濾袋，將濾袋更換頻率由每年1次增為2次，希望改善當地汙染困擾。

(中國時報)