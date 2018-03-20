台南考古中心 保存珍貴文物

友善列印
中國時報
╱台南報導

台南市政府創全台之先成立台南考古中心，將基地設在歷史建築台鹽隆田儲運站，19日揭牌啟用，未來將與學界合作，開啟新的考古遺址保存工作，並擔負起「預防性考古」的重要任務，讓重大建設能順利開發，並兼顧文化遺產保留，也讓台南成為考古研究的重要基地。

台南市是全台開發最早的城市，不但有400年的城市歷史，從發現的遺址中，更能追溯到5000年前的史前文化，已知的遺址數量就有300多處，近年來多處建設工程施工時，都發現到珍貴的史前文物。

代理市長李孟諺表示，以往工程進行，挖掘出疑似遺址時，相關的調查保存工作都要交由開發單位處理，無論是公家的工務單位及民間的建設、開發公司，通常都對考古外行，也沒有能力監督委託單位，無形中造成史前文物的破壞或消失，考古中心成立後，未來在開發案的規畫期，就能由考古中心進行田野調查，預先做好準備。

文化局長葉澤山說，首創全台之先成立的「台南考古中心」，目前編制3人，具有考古專業及實務經驗的中心主任尹意智及2名專員均已到職，協助市府各部門辦理考古遺址調查等工作。

葉澤山說，考古中心也將和成功大學考古學研究所、台南藝術大學博物館學與古物維護研究所合作，開啟台南市在考古遺址保存工作上分享、交流、互助的新模式，研究中心內也展示新石器時代中期、大湖文化到蔦松文化的相關文物，考古研究室還能讓民眾實際看到文物維護的過程，未來將與學校戶外教學結合。

(中國時報)

東海火葬場 戴奧辛10年爆增19.5… 鳳儀書院 榮獲國際照明優秀獎

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。