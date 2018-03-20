台南考古中心 保存珍貴文物

2018年03月20日 04:11 中國時報 莊曜聰 ╱台南報導 ╱台南報導

台南市政府創全台之先成立台南考古中心，將基地設在歷史建築台鹽隆田儲運站，19日揭牌啟用，未來將與學界合作，開啟新的考古遺址保存工作，並擔負起「預防性考古」的重要任務，讓重大建設能順利開發，並兼顧文化遺產保留，也讓台南成為考古研究的重要基地。

台南市是全台開發最早的城市，不但有400年的城市歷史，從發現的遺址中，更能追溯到5000年前的史前文化，已知的遺址數量就有300多處，近年來多處建設工程施工時，都發現到珍貴的史前文物。

代理市長李孟諺表示，以往工程進行，挖掘出疑似遺址時，相關的調查保存工作都要交由開發單位處理，無論是公家的工務單位及民間的建設、開發公司，通常都對考古外行，也沒有能力監督委託單位，無形中造成史前文物的破壞或消失，考古中心成立後，未來在開發案的規畫期，就能由考古中心進行田野調查，預先做好準備。

文化局長葉澤山說，首創全台之先成立的「台南考古中心」，目前編制3人，具有考古專業及實務經驗的中心主任尹意智及2名專員均已到職，協助市府各部門辦理考古遺址調查等工作。

葉澤山說，考古中心也將和成功大學考古學研究所、台南藝術大學博物館學與古物維護研究所合作，開啟台南市在考古遺址保存工作上分享、交流、互助的新模式，研究中心內也展示新石器時代中期、大湖文化到蔦松文化的相關文物，考古研究室還能讓民眾實際看到文物維護的過程，未來將與學校戶外教學結合。

(中國時報)