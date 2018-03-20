森永黑糖牛奶糖 下架回收

台灣森永公司販售的「森永黑糖牛奶糖（袋裝）」外包裝鈉含量標示與抽驗結果不符，開罰新台幣4萬元並下架。（台北市衛生局提供）

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中國時報
／台北報導

知名品牌森永出包！台北市衛生局抽驗台灣森永販售的「森永黑糖牛奶糖」，結果發現鈉含量標示不實。北市府參議兼代食品藥物管理科長王明理指出，該產品鈉含量標示與抽驗結果不符，開罰森永公司新台幣4萬元並要求下架。對此森永表示，產品是開發時依廠商計算標示，「從來沒有換過配方，應是20年前數字就計算錯誤」，產品自去年十二月中就已停售。

香港食物安全中心3月初公布台灣製的「森永黑糖牛奶糖」涉標示不實。王明理說明，衛生局3月7日至北投工廠抽驗台灣森永公司販售的「森永黑糖牛奶糖」，檢驗結果鈉含量每100公克含36.2毫克，但外包裝卻標示每100公克只有20毫克的鈉含量，依照台灣營養標示「鈉含量誤差允許範圍的標示值之120％」，判定外包裝營養標示值「每100克含20毫克」已涉及標示不實。

台北市衛生局依違反《食品安全衛生管理法》第28條第1項規定，已裁處新台幣4萬元罰鍰，並要求不限批號全面下架回收，調查有9萬500包流入市面，目前下架8790包。

對此，森永公司表示，產品是開發時依廠商計算標示，「從來沒有換過配方，應是20年前數字就計算錯誤」，此商品於去年12月中旬停產，目前市面上已全數下架。森永也提出消費者補償方案，自即日起可憑產品或購買憑證至該公司辦理退貨或退費。

王明理強調，依照台灣每日熱量及營養素建議參考值，在「鈉總攝取量」方面，三歲以下的幼兒每天是1200毫克，成人是2000毫克，以該產品每100公克有36.2毫克來計算，等於幼兒要吃到30包、成人要吃到50包才會超標，民眾毋須恐慌。

(中國時報)

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