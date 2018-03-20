葉元之隨身帶螺栓 張志豪猛酸

2018年03月20日 04:11 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

前民進黨發言人張志豪、前新北市政府副發言人葉元之轉戰新北市中和區、板橋區議員，日前雙方針對「捷運三鶯線」是否動工隔空交火，2人19日在路口巧遇，針對市政問題再度唇槍舌戰，最後握手互喊「加油！」承諾一起共同監督市政。

2人競選不同選區，卻針對「捷運三鶯線」唇槍舌戰，張先前怒批葉「市府的麻醉師」，葉則反酸對方該重修市政學分，歡迎公開辯論，雙雙拉抬彼此聲勢。葉更拿出螺栓說，「若三鶯線還沒動工，我就把螺栓吞下去！」話題性十足。

2人19日上午在板橋、中和交界處巧遇，一見面禮貌性握手後又互虧，張志豪說，「葉元之終於來站路口了，路口是民意的第一線！要互相加油！」葉則回應，「我站很多次了，只是沒有遇到你。」

葉元之表示，他隨身攜帶螺栓在身上警惕，三鶯線絕對沒有假動工，當政治人物、民代一定要了解市政，信口開河會誤導社會大眾，希望張除了勤跑基層外更要了解市政，未來當民意代表要與市民站在一起，而非為民進黨發聲。

張志豪拿出政見宣傳單說，葉隨身攜帶螺栓，他則隨身攜帶政見，提出8大政見，其中有一條就是關心捷運進度，葉元之將來不要再為新北市政府辯護，而是要為民眾發聲。

張志豪質疑，監督市政是每位市民的權力和責任，尤其像捷運這樣的重大建設進度緩慢是不爭的事實，市長朱立倫和前新北市副市長侯友宜責無旁貸，應該給選民一個交代，不要把「三環三線、我來實現」變成空頭支票戲弄新北市民。最後，兩人再度握手，互喊「加油！」承諾一起共同監督市政。

(中國時報)