夫逝獨養1女 投入照服員扛家計

2018年03月20日 04:11 中國時報 楊漢聲 ／花蓮報導 ／花蓮報導

來自大陸廣西的阿娟，11年前經朋友介紹與先生結識，隔年結婚便跟著先生回到花蓮瑞穗鄉，婚後育有1女，生活平淡知足；無奈命運造化弄人，先生在去年因病逝世，阿娟遭逢驟變、頓失依靠，所幸經由玉里就業中心的協助下，鼓勵參加照顧服務員訓練並取得證書，推介到瑞穗鄉富源社區發展協會擔任照服員工作，目前穩定就業3個月了，生活有了支持及重心，迎接嶄新生活。

去年10月，玉里就業中心外展就服員張碧裕遇見阿娟，見她面容憔悴，鬱鬱寡歡，經關心後，才得知阿娟剛辦完丈夫的告別式。面對失去摯愛，家中頓失經濟依靠，又有幼女要養育，未來一片茫然，焦慮的心情無法言語。

張碧裕先安撫阿娟的心情，再一一檢視及討論如何來幫助她。阿娟在大陸雖有作業員工作經驗，但在瑞穗地區少有作業員職缺，加上無一技之長，要照顧小孩跟接送上、下學，很多就業上的限制及困境。同樣身為母親的外展員，感受到阿娟的無奈及無助，盤點瑞穗鄉的工作機會跟廠商形態後，建議她先習得一技之長，適逢衛福部玉里醫院照顧服務員培訓班即將開班受訓，便鼓勵阿娟先去接受照服員培訓。

當阿娟開心拿著結訓證書來找就張碧裕時，又是一項挑戰！張碧裕積極拜訪廠商開發職缺，適逢富源社區發展協會執行長照2.0計畫，需要照服員人力，張碧裕將阿娟的困境一一跟協會說明後，蔡志松理事長願意給阿娟僱用機會。

然而，阿娟來台後從未有工作經驗，上工後難以適應職場環境，也遭遇到一些挫折，好在就業服務中心一路給予陪伴及支持，讓她有勇氣去面對種種難關。

就服員憑藉著協助求職者就業的使命，輔導期間遇有很多狀況，不斷跟廠商協調及溝通，阿娟漸漸適應職場環境，臉上多了幾分笑容與自信，阿娟感謝著就服員的幫助及不放棄，讓她能找到這份助人的工作，更改變她的人生。

(中國時報)