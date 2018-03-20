客家活動推客語 納補助依據

2018年03月20日 04:11 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

「107年地方客家事務首長交流會議」19日在桃園客家文化館舉行，客委會主委李永得表示，希望將來相關單位舉辦活動時，更重視客語發展。他強調，未來客家活動舉辦時，將以客語推展績效做為補助額度之參據。

李永得致詞表示，曾有朋友反應，參加客庄12大節慶部分的活動時，主持人都不講客語，呼籲客家鄉親參加客家活動時，盡量使用客語，讓客語能夠耳濡目染的傳承。他說，若使用客語成為習慣，自然就會傳承下去，因此若將來舉辦客家活動申請客委會補助時，將會視活動中客語推展績效，作為補助額度的參據。

此外李永得也說，客家相關單位，以後提出館舍興建要有後續經營的規畫，否則館舍建好，卻沒有團隊經營，相當可惜。他也強調，中央及地方近年合作推展客家業務頗具成果，希望各縣市政府集中力量、團結一致、深化各項交流，發揮公部門運作綜效。

桃園市長鄭文燦則表示，桃園市客家人口高達85萬，是全國之最，希望讓「客家走入生活、結合城市、連結歷史」，增加桃園客家文化底蘊，打造桃園為客家魅力城市。

此外主辦單位桃園市政府客家事務局也安排與會者參訪了桃園市客家文化館、聖蹟亭及三水地區魯冰花田等客家人文地景，最後在客委會副主委楊長鎮監交下，由客家局長蔣絜安將象徵旗幟交接予下半年度的會議主辦單位台北市政府客家事務委員會主委曾年有。

(中國時報)