電價漲 漁民憂增加養殖成本

2018年03月20日 04:11 中國時報 張伊珊 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣沿海地區有不少居民從事白蝦及虱目魚等養殖業，目前正為放養蝦、魚苗時節，但才剛開始放養，卻已有部分漁民開始「哀哀叫」。不僅虱目魚苗數量減少，蝦苗存活率又低，加上經濟部宣布自4月1日起，電價調漲3％，漁民擔心將造成物價連環上漲，恐增加養殖成本。

翊鑫虱目魚產銷班劉鎧郴表示，受到年初寒流影響，虱目魚苗數量平均減少約3成，目前每尾魚苗依大小區分，其價格從5到21元不等。若以8吋虱目魚苗而言，每尾約較過去漲3元，看似漲幅不大，但就怕虱目魚產季會發生供需失衡情況，「魚價大起大落，對漁民不好」。

嘉義縣養殖漁業生產區發展協會執行長陳泓碩說，電價將調漲3％，以漁民養殖1公頃漁塭，每月用電度數約6000度為例，每月電費增加459元，尚處可接受範圍。但他擔心，電價上漲是否將間接帶動飼料價格上漲，畢竟飼料費用約占總經營成本的5成，萬一飼料漲價，漁民養殖成本也跟著增加。

嘉義縣農業處漁業科長張建成表示，近年來配合漁業署推動養殖節電措施，自2012年起已補助漁民購置節能水車約1700多台，協助漁民更換使用高效節能設備，減低其用電成本負擔。同時鼓勵漁戶降低養殖密度，以減少管理問題及成本，友善環境及生產優質的水產，並穩定產銷價格。

(中國時報)