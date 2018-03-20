就是挺～－台東農產行銷的智慧升級

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中國時報
黃健庭

環境健康無汙染的台東，農漁產品種類豐富，因著農民、農會辛勤經營，縣府等公家單位努力扶植推廣，優質農產行銷迭創佳績。不僅稻米、茶葉等作物早就口碑載道，鳳梨釋迦銷陸、洛神花產品在日本上架、紅藜小米掀起風潮…，例子不勝枚舉。青農返鄉人數漸增，更為台東農業帶來罕見創新活力。

今年初縣府把成立30多年、以豬隻拍賣電宰為主要任務的肉品市場，擴充轉型成農產公司，推出「購夠台東」電商平台及行動App，要促進農產行銷智慧升級，協助小農、青農在競爭激烈的網購市場爭取商機。

我們把目標設定為生鮮蔬果在內的數百種商品，網購下單後24小時內到貨，首先著重物流集貨效率，藉由大數據分析，讓消費者線上選購更流暢便捷。我們主動為小農攝製影音行銷內容，並與計程車車隊合作，對都會上班族、企業福委會等消費族群重點推廣，提高平台商品能見度。

8年多前我參選縣長時，就提出強化台東農產行銷的政見。縣府後來設置網路農場線上商城，盤點各鄉鎮農產，整合多種資訊，將產品、產地、農戶緊密連結，為農民創造新收入，銷售額也不斷破紀錄，期許「購夠台東」平台延續難得成果，使更多苦無合適銷售管道或穩定客源的小農，有機會開拓更多國內外市場。以智慧科技彌補落差、接軌未來，是我為台東確立的前進方向，我對台東農產的特殊優勢、台東農業的長遠發展，都深具信心。

(中國時報)

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