SOGO進口水果 殘留農藥超標

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中國時報
／台北報導

台北市衛生局公佈今年2月生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果，共計抽驗90件蔬果產品中，結果11件不符合規定，不合格率12.2％，其中驚見SOGO百貨超市販賣的「義大利奇異果」和「日本福岡草莓」各檢出農藥殘留。

北市府參議兼食品藥物管理科長王明理指出，此次抽驗90件蔬果產品，檢驗結果含1件小白菜檢出3項殘留農藥；1件芥藍菜檢出2項殘留農藥；萵苣菜、蜜棗、義大利奇異果、芭樂、韭菜、牛番茄、日本福岡草莓各1件及網室木瓜2件檢出1項殘留農藥，不符規定。

其中第二果菜批發市場販售的小白菜檢出殺蟲劑亞滅培、達滅芬和賽洛寧，芥藍菜則是檢出因得克和佈飛松超標。SOGO販售的義大利奇異果檢出不得添加的依芬寧，日本福岡草莓則是氟尼胺超標。

針對不符規定產品，北市衛生局已命令抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源均屬外縣市，已移請所轄縣市衛生局溯源處辦及農政單位輔導農民正確田間施藥。衛生局另已通知台北農產運銷股份有限公司依據「台北市第一、二果菜批發市場供應人申請登記及管理要點」，針對違規供應商停止供應10天。

毒物科護理師譚敦慈提醒，民眾要優先選購當季蔬果，並在食用或烹調蔬果前，先以流動清水沖洗根部或果蒂處，再以水浸泡10-20分鐘，接著用流動的自來水沖洗2至3遍，在烹煮蔬菜時，可將鍋蓋打開，減少及降低農藥的殘留。

(中國時報)

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