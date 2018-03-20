拒喝頭前溪水 2020年北水南送新竹

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中國時報
／竹市報導

新竹地區民生飲用水問題引起關注，自來水公司董事長郭俊銘19日拜會市長林智堅時，允諾即刻將展開北水南送計畫，將興建26.8公里送水幹管，每日從石門水庫調撥20萬噸用水，預計2020年底新竹地區可全面飲用水庫水。

頭前溪上游垃圾堆積引起的汙水沖往下游，恐汙染飲用水，在地團體發起連署，疾呼「不要喝汙水」，新竹市議會也罕見地不分黨派建請市府加強水質監督監測，讓市民喝好水。

台水公司表示，「2020年北水南送計畫」已納入前瞻基礎建設，將投入28.5億進行工程，新建1公尺及1.5公尺送水幹管約26.8公里，進行水源調撥作業。

台水公司預估，2020年底，每日將能調撥20萬頓石門水庫用水至新竹地區，屆時新竹地區用水將全部來自水庫水，來源包括寶山與寶二水庫、永和山水庫與石門水庫。

環保局長江盛任指出，市府除重申水源調度、嚴格監測水質訴求，位於頭前溪水系自來水水源水質保護區的工廠，也應設立專管排放汙水，禁止排入頭前溪。

江盛任說，市府持續嚴加實施水質監測，新竹市有第一、第二、湳雅等3處淨水場，環保局每3個月檢驗原水與淨水場的飲用水水質，環保署則針對較難檢驗項目如戴奧辛、其他重金屬元素，每年進行檢驗。

(中國時報)

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