悠遊卡綁金融帳戶 自動加值

悠遊卡公司推出綁定金融帳戶自動加值服務，市長柯文哲笑說，短期內要消滅銅板跟紙鈔，邁向無現金城市。（陳燕珩攝）

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中國時報
／台北報導

一般悠遊卡也能自動加值！悠遊卡公司推出新服務，只要將記名悠遊卡與銀行金融帳戶連結，消費餘額不足時，就可自動從帳戶扣款加值，不是信用卡的聯名卡也可以自動加值，目前已有12家銀行加入；不過由於目前捷運、高鐵閘門因採離線作業，民眾需到加值機操作，無法進行自動加值。

首波支援3銀行帳戶

目前悠遊聯名卡有自動加值功能，不過沒有信用卡的民眾，遇到悠遊卡餘額不足，就會面臨無法扣款的窘境。悠遊卡公司董事長林向愷強調，現在推出升級服務，就是要讓無信用卡族群也能享有自動加值的便利，另外家長也能為小孩的學生證、長輩的敬老卡綁定帳戶。

台北市長柯文哲則笑說，台北要在短期內「消滅銅板跟紙鈔」，邁向無現金城市，且綁定帳戶加值比刷聯名卡更安全，因為金融帳戶一定要有錢才能加值，可避免不小心「刷爆」。

目前悠遊卡公司已與12家銀行簽約，首階段支援台北富邦銀行、新光銀行及兆豐銀行3家銀行，民眾可持已記名的普通卡、學生卡、優待卡、敬老愛心卡等，向銀行申辦綁定帳戶，並在捷運加值機全家便利商店機台開啟自動加值服務。

若持卡人搭乘捷運餘額低於100元，或小額消費餘額不足時，可從帳戶自動扣款加值。不過提醒民眾，目前捷運和高鐵閘門為離線作業，無法像信用卡直接嗶過閘門就加值，仍需先到加值機台操作，直接從帳戶扣款，儘管多一道程序，仍有民眾認為不用掏出現金很便利。

每筆享5％現金回饋

每次自動加值金額可設定500元或1000元，每日最高加值金額3000元。為鼓勵民眾使用，悠遊卡公司即日起到9月30日止推出回饋活動，每筆自動加值可獲5％現金回饋，每卡每月上限50元，可把握機會申辦。

(中國時報)

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