遊客踩踏綠石槽 美景回不去

2018年03月20日 04:11 中國時報 林縉明 ／新北報導 ／新北報導

石門老梅「綠石槽」以如同綠色地毯般聞名，隨著近年遊客增加，且不少人踩踏拍照，石槽綠化面積縮減，甚至出現白化，在地人感嘆美景回不去了，呼籲主管單位加強管理，別讓北海岸春季限定美景消逝。

任意破壞 最高罰10萬

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處副處長金玉珍表示，為維護綠石槽自然生態景觀，今年1月下旬起派專人及志工現場導覽，並勸導遊客別踩踏礁岩，以免影響綠藻生長；同時，現場也增設告示牌提醒民眾，若有破壞自然資源行為，可依《觀光發展條例》開罰3萬至10萬元罰鍰。

石門老梅社區沿海沙灘，早期因大屯火山噴發遺留火山岩，經海浪長期侵蝕成為溝槽，每年3至5月石槽表會自然長滿綠海藻，有如在海邊鋪上綠地毯般，近2年受到氣候暖化影響，提早到1、2月綠化。

北觀處加強巡查頻率

綠石槽過去鮮少人知是祕境，近年遊客增加成為熱門景點，北觀處統計，平均每日遊客約1千餘名，是以前遊客數10倍，不少人為與美景一同入鏡，不顧一旁禁止踩踏告示牌，直接踏上礁岩拍照，導致影響綠藻死亡白化，綠石槽美景頓時黯然失色。

鄭姓在地民眾指出，過去每到春季放眼望去整片綠意盎然，美不勝收，現在遊客不斷踩踏，造成白一塊、綠一塊，美景已不復見，即便北觀處及志工組成勸導解說團，但成效不佳，只要現場無人看管，遊客踩踏情形持續上演，主管單位應加強違規取締，讓綠石槽能重新再綠起來。

北觀處坦言，綠石槽位處沙地、礁岩混合地形，要認定是否違規有困難，截至目前僅裁罰1件，為了避免綠石槽美景消失，後續會加強巡查頻率，並且研擬設置阻隔設施，防止遊客再踩踏礁岩。

(中國時報)