迴車塔路面破損 將全面刨鋪

2018年03月20日 04:11 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

基隆市中山區「大船入港」迴車塔開通至今超過20年，內部路面已出現龜裂情形，市長林右昌19日與工務處等相關單位前往會勘，宣布將在清明連假後進行首次全面刨鋪作業。

清明連假後施工

迴車塔是民眾通往虎仔山的「基隆Keelung地標」必經路段，但因為迴車塔內路面年久失修，2015年10月還發生塌陷的情況，如今也出現破損，林右昌與工務處長張元良、中山區長鄭錦濃及中興里長李進發、仁正里長陳炳楠等，19日前往位在中山一路65巷的「大船入港」迴車塔現勘。

林右昌說，迴車塔自興建完成20多年以來，雖然多次進行修補，但從未全面重新刨鋪，幾個月前他到當地視察時，地方居民一再反映，經過市府相關單位檢討後，決定等到清明連假後天氣穩定，進行有史以來第1次全面刨鋪作業，預計上坡道、下坡道各進行3天來施工。

將維持單向通行

林右昌表示，對於中興社區的居民來說，這可以說是20多年來的殷切期待，另外配合中山一、二路拓寬工程，中山一路65巷從迴車塔到路口之間的路面，也將進行全面刨鋪，未來從中山一、二路到迴車塔之間，道路品質就會全面提升。

工務處表示，「大船入港」迴車塔內部道路因標線磨除、彎道內外側磨損與內部潮溼，以致有局部跳料及龜裂情形，預計刨鋪範圍包括上下坡路面長度約585公尺、寬度約6公尺，面積約3500平方公尺，工程費用約150萬元。施工方式將採「半半施工」方式進行作業，以交管單向車道方式讓車輛通行。

(中國時報)