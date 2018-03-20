竹縣教育搶起跑 從閱讀開始

新竹縣政府舉辦「漫步閱讀繽紛go活動」，透過各式主題，讓孩子自幼養成閱讀習慣。（莊旻靜攝）

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中國時報
／竹縣報導

新竹縣生育率近年都在全國前5名，新竹縣政府文化局、竹北市公所均重視即將到來的兒童節，文化局以閱讀扎根、串聯縣內獨立書店、主題書展等，希望從孩童年幼時，培養閱讀習慣。竹北市公所則將舉辦路跑、寶寶爬行賽，創造親子共處的時光。

獨立書店 集章換袋

新竹縣長邱鏡淳指出，文化局舉辦「漫步閱讀繽紛go活動」，包含雲門20周年親子律動、哈客童樂會、主題書展等。4月3日至5月31日，文化局與縣內11家獨立書店合作，舉辦獨立書店收集行腳章活動，民眾購買書店商品、好書分享FB等，可獲贈竹縣閱讀easy go隨行筆記本，集章滿點可兌換限量環保杯袋。

文化局長張宜真表示，創作講座邀請知名客籍作家甘耀明31日上午8點30分，在芎林國小舉辦「與作家有約─甘耀明嘓嘓仔的童年趣事」，4月21日上午10點在文化局故事城堡，邀請繪本作家劉旭恭舉辦親子學堂，4月28日上午10點30分則在星星城堡有「繪本遊戲─小黃點遊戲派對」。

文化局圖書館也與信誼基金會、三民書局、獨立書店聯合辦理「兒童閱讀經典40」主題書展，3月24日上午10點30分起，在新瓦屋客家文化保存區的哈客童樂會，下午更有5大市集。在文化局的故事城堡，還有雲門教室帶來的活動，分別為4月22日上午10點的「親子律動─當身體遇上閱讀」、4月29日上午10點30分的「親子遊戲─成為孩子的第1個舞伴」。

藝想世界 竹北啟動

竹北市公所則在4月5至7日以「藝想世界」為題，舉辦系列活動，包含親子路跑、寶寶爬行樂，以及草莓姊姊、羚羊哥哥帶動唱，還有親子闖關、體驗DIY等活動，增加親子互動時間。

(中國時報)

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