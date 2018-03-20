中市開源節流 省471億公帑

2018年03月20日 04:11 中國時報 盧金足 、 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

藍營市議員屢批市府財政債台高築！市長林佳龍19日說，台中市以小搏大有穩健財政，得以地方配合款爭取中央重大建設補助帶來效益創造稅收；財政局長林顯傾在市政會議「解剖」目前財政狀況，強調開源節流並撙節支出已節省471億元，每人均負債為6都第2低，財政持續樂觀穩健。

人均負債 六都第二低

市議會國民黨團則質疑，台中市府預算編列與執行方式；認為總預算暴增造成負債大幅增加，未來還款壓力將更加嚴峻，107年度總預算與舉債總額又創新高。

市府表示，台中市正處於大建設階段，捷運綠線工程自105年起進入付款高峰期，編列賒借收入相對較高，經費都是用在刀口上；市長林佳龍上任之後開源節流並撙節支出，已經節省471億元。

錢花刀口 創造新效益

林顯傾在市政會議專案報告「生活首都、財政穩健」時說，中市平均每人負擔債務為6都第2低，截至106年底止，平均每人負擔債務3.15萬元，低於高雄市8.97萬元、台北市3.9萬元、台南市的3.46萬元、新北市的3.39萬元，僅高於桃園市的1.03萬元。

「不能一味追求市府存款的增加，而是適當的使用及投資！」林佳龍說，台中處於「囝仔登大人」建設高峰期，財政看來仍然穩健，卻常被誤解；這幾年市府大膽取消部分保留項目能省則省，舉債空間從他剛上任時321億元，增加至目前396億元，形成良性循環創造效益。

另外，市府並沒有單靠賣地維持財政平衡，像這幾年所標售的重畫區抵費地較少，讓地產可以隨著都市發展讓市庫運用。

(中國時報)