田中氣象站 兼教天文地理

2018年03月20日 04:11 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

「晴時多雲偶陣雨，先報你知！」彰化縣政府爭取在田中高鐵特定區設置全國首座兼具教育功能的氣象站，19日正式開工動土；縣長魏明谷表示，田中氣象站不僅提供更迅速與完整的氣象資訊，也是學習天文地理的園地，還將帶動高鐵區的發展與增值，鼓勵大家趕快來投資買土地。

教育中心年底完工

氣象局果然會挑天氣！動土儀式由魏明谷、中央氣象局長葉天降、前立委鄭汝芬、田中鎮長謝文賢、社頭鄉長劉錦昌與各級民代共同主持；當時天氣晴朗又有微風吹拂，很舒服，觀禮民眾還不忘稱讚氣象局。

魏明谷說，田中高鐵特定區開發邁入第3年，第1棟開工動土的建築物就是氣象局教育中心，年底完工、明年啟用；未來除提供更快速、更完整天氣資訊，也將建構成包括劇場、虛擬實境體驗的教育園區。

葉天降表示，田中氣象站除氣象監測、預報作業需要，部分空間將開放，特別是讓學童從了解氣象作業流程，到了解氣象對生活的影響；氣象站將朝綠色建築方向設計，有效達到節能減碳。氣象站工程期約250天，預計年底建築體完工，明年6月完成儀器設備等建置就可以服務鄉親。

「卡緊來買土地」

「卡緊來買土地！」魏明谷更預告，繼田中氣象站之後，田中基督教醫院也預計在7月動土，自田中基督教決定進駐，周邊土地每坪已經漲了5萬元；呼籲有意購買特定區土地的鄉親與廠商，要把握4、5月縣府辦理土地標售的好時機。

(中國時報)