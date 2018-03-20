矗立一甲子 大林天主堂拆了

位於大林鎮沙崙仔的聖加大利納堂，為雲嘉地區最古老的教堂，近日正在執行拆除作業。（呂妍庭攝）

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中國時報
／嘉縣報導

位於嘉義縣大林鎮沙崙仔的聖加大利納堂，為雲嘉地區最古老的天主堂，雖教堂園區設立距今已有142年歷史，但天主教嘉義教區考量地處偏僻，教友人數一年比一年少，19日著手進行教堂拆除作業，打算在原址興建隱修院，因西洋古典建築在農村非常少見，得知傳道一甲子的聖堂要被拆除一空，不少地方人士都感到十分惋惜。

在台第3傳教據點

天主教嘉義教區祕書長趙永吉指出，聖加大利納堂開教歷史，在台灣僅次於屏東萬金聖母聖殿與彰化羅厝天主堂，因早年交通不便，為方便傳教，1876年西班牙籍道明會傳教士選在大林鎮沙崙仔租民屋充當臨時聖堂，1879建道理廳及神父宿舍，為聖加大利納堂的前身，極可能是天主教在台灣第3個傳教據點。

趙永吉說，現存的聖堂至少經歷3次重建，目前建築物屋齡約60多年，因沙崙位置偏僻，教友人數逐年減少，不管是人力或是物力資源皆明顯不足，恰巧主教鐘安住2年前曾邀請加爾默羅聖衣會深坑隱修院來嘉義建分院，經過土地、經費多所折衝，最後確定在沙崙建隱修院。

預計兩周內拆完

趙永吉指出，為迎接隱修院來到，教區近日已啟動聖加大利納堂園區拆除工作，預計兩周內拆除完畢，至於聖堂內具有歷史性的器具未來將放在新建會館內。昨得知老教堂要就地拆除，對古蹟保存熱衷的地方人士都感到十分可惜，嘉義市母語文化教育學會理事長高基榮更是一早到大林記錄建物被拆除前畫面，為天主教在當地的傳教歷史留下紀錄。

(中國時報)

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