春電揮別墾丁 轉戰港都開趴

春電不堪虧損，正式揮別墾丁，今年以新品牌「飛地音樂節」轉戰高雄。（柯宗緯翻攝）

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中國時報
／高雄報導

墾丁遊客雪崩式下滑，連續舉辦7年的春電，去年慘虧300萬，今年趕在被「滅頂」前，宣告揮別墾丁，首度移師港都並打造新品牌飛地音樂節，轉戰大魯閣草衙道，主打電音趴找來3位全球百大DJ鎮場，堪稱亞洲首場在主題樂園舉辦的電子音樂節。

去年票房慘虧300萬

高雄飛地音樂節統籌林詩琪表示，去年在墾丁大尖山舉辦春電混樂，發現民宿、餐廳業者在每年4月坐地起價，造成遊客卻步，影響到墾丁意願，因此去年春電僅2000人，票房慘澹。

林詩琪說，棄守墾丁市場是痛苦的決定，但去年碰上寒流，遊客也不來，活動嚴重虧損，再加上「滷味事件」，只好趕快轉移陣地，並用新品牌「飛地音樂節」與大家在高雄見面。

移師草衙道繼續High

飛地音樂節於4月5、6日移師草衙道，這回邀請3位2017年世界百大DJ，像是排行41名Wolf Pack、63名Carl Nunes及第84名DJ Mariana Bo帶來小提琴跨領域結合電音表演。單日全票1600元，雙日優惠價2200元，購票贈送4項樂園遊具搭乘券，門票已售出7成。

今年春節高雄各大飯店住房率不盡理想，業者寄望4月清明連續假期，祭出優惠方案，盼提振國旅市場。漢來大飯店推「愛地球．樂環保」住房專案，2人房平日3200元、翰品酒店平日2018元起主打一泊二食。晶英國際行館推閨蜜．臻藏假期專案，入住18坪起房型1萬1999元起。

(中國時報)

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