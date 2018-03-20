連環車禍、貓纜故障 演練超逼真

2018年03月20日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

北市府昨進行連環車禍演練，現場可見大客車翻覆，竄出陣陣濃煙，十分逼真。（北市交通局提供）

北市去年接連發生國道五號遊覽車翻覆和仰德大道事故，共造成50多人死傷，為了加強交通運輸系統災害應變能力，北市交通局、台北捷運公司和各災害防救單位19日共同辦理多重災難演練，模擬貓空纜車系統異常及連環車禍事故，現場竄出濃煙，場面相當逼真。

各單位昨在貓空纜車動物園南站演練，模擬T10塔柱下坡索輪掉落，使得營運暫停，北捷人員緊急搶修並疏散旅客，消防局同時啟動救援作業，將身體不適的旅客從高空垂降至地面送醫，現場將塔柱分為9區段，派出30名人員垂直救援。

另外，下午登場的陸上交通事故演練，模擬2輛小車、1輛大客車及1輛槽車發生連環車禍，大客車因事故翻覆，車內15名人員受傷等待救援，民眾透過消防局最新開發的「視訊119」報案，救災人員隨即出動人車，破壞大客車車體後將車內傷患救出，現場也成立前進指揮所，並啟動大量傷病患救護機制。

經救災人員搶救後，北市交通警察大隊將大客車拖離，並由環保局進行現場清理後完成事故處理、恢復正常通車。演練現場火勢很大，冒出陣陣濃煙，場面十分逼真。

交通局長陳學台強調，演練目的是強化各單位的聯繫作業，提升救災效率，昨各單位表現不錯，展現出良好默契。

(中國時報)