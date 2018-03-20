基市C級長照站 擬增至28個

基隆市長林右昌（右一）19日在伊甸基隆區C級長照站開幕儀式，與現場的長輩們搓湯圓同樂。（基隆市政府提供）

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中國時報
╱基隆報導

基隆市政府為配合中央推出的長照2.0政策，開始擴增長照據點，市長林右昌於19日在伊甸基隆區進行C級長照站的開幕儀式，成為全市第5個C級長照站，社會處表示，今年目標要將C級長照站擴增到28個，A級長照站從1個擴增到7個，讓長輩們生活可以得到保障。

「伊甸基隆區19周年暨長照C級巷弄長照站」19日開幕，林右昌與伊甸副執行長林文賓等來賓一同進行揭牌啟用，林右昌於致詞時表示，感謝伊甸基金會承接長照站的業務，此次成立的基隆第5處C級長照站，也是中正區第4處，市府將陸續於各區布設規畫。

社會處老人福利科長蔡惠貞指出，目前為止，基隆共有1個A級長照社區整合型服務中心、21個B級複合型服務中心、5個C級巷弄長照站，由於基隆有7個行政區，今年目標希望將A級擴增至7個（每區1個）、C級擴增至28個（每區4個）。

蔡惠貞說，之所以計畫每區設置4個C級巷弄長照站，是因為市府目前正在力推「521政策」，即是每5個里就設置1個C級站，每2個里再設置1個關懷據點。

林右昌表示，中正區在各界的努力下，克服地狹人稠，據點空間區位、環境取得等難題，新豐據點則結合輔具資源中心資源，日後提供優質服務會是周邊居民的福音。另外位於中正區調和市場樓上的祖孫館，預計將於4月啟用，屆時歡迎祖孫前來同樂。

市府表示，伊甸基隆區服務起源於1999年，繼C級長照站揭牌後，除提供場地給長輩進行社會參與、健康促進、供餐服務，再加上預防延緩失能方案，提升長者生活品質及獨立生活之能力、創造健康樂齡之生活。此外也歡迎基隆市各地的社區關懷據點向社會處提出申請，申請日期截至26日止，欲知詳情可電洽24201122轉2222陳先生。

(中國時報)

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