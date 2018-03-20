八卦山鷹緣聚會 來看奇觀

2018年03月20日 04:11 中國時報 廖志晃 、 楊樹煌 ／南投報導 ／南投報導

每年3、4月間，灰面鵟鷹（灰面鷲）過境八卦山最高點─橫山地區，蔚為奇觀！南投市公所將於3月21日至4月8日，在天空之橋舉辦「鷹緣聚會」賞鷹活動，提供導覽解說，讓遊客知性賞鷹，並安排學童戶外生態教學。

南投市長宋懷琳為使生態教育扎根，19日邀請文山國小及南投特殊教育學校學生彩繪灰面鵟鷹，學生的作品也將放置在天空之橋文化藝廊展示。

宋懷琳指出，每年春分至清明期間，從南洋返回西伯利亞的灰面鵟鷹都會過境八卦山；依據往年觀察經驗，灰面鵟鷹約上午6至8時起飛，傍晚約4時後棲息在樹林（落鷹），隔天再起飛北返；市公所已完成橫山賞鷹步道整修，賞鷹活動期間，假日都會有導覽解說員駐點，歡迎大家上山賞鷹。

南投林區管理處、參山國家風景區管理處與彰化縣府共同主辦的「2018鷹揚八卦賞鷹活動」，24日起登場，群鷹過境的獨特自然生態奇景，將再掀起賞鷹熱潮，再度成為各界人士及生態保育界注目的焦點。

南投林管處長李炎壽說，灰面鵟鷹又稱灰面鷲、國慶鳥、南路鷹，每年10月左右會由繁殖地日、韓或中國東北往南遷徙，過境墾丁渡冬；隔年3月再由渡冬區北返、過境八卦山地區，壯麗的生態奇景成為當地民眾引以為傲的獨特自然景觀資源。

(中國時報)