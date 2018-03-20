等了18年 長勝營區重劃動土

等了18年，新營長勝營區市地重劃工程19日開工動土，營區內老榕樹衍生的護樹議題也獲得解決，將減少移植數量減少開發衝擊，並與周邊環境串連為生態廊道。（莊曜聰攝）

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中國時報
╱台南報導
等了18年，台南市政府以都市計畫結合公辦市地重劃開發的新營長勝營區歷經一波三折，終於在19日開工動土。（莊曜聰攝）

等了18年，台南市政府以都市計畫結合公辦市地重劃開發的新營長勝營區歷經一波三折，終於在19日開工動土，重劃區總面積11.34公頃，涵蓋住商、文教區及公設用地，並保留營區榕樹綠色隧道，工程預計明年3月完工，完成後將可帶動地方經濟發展，未來發展可期。

2000年陸軍部隊撤出長勝營區後，當時的台南縣政府為發展第二行政中心，推動都市計畫變更，內政部都市計畫委員會在2007年同意以市地重劃方式辦理，但因自辦市地重劃同意比例一直無法通過法定門檻而延宕，在縣市合併後，市府都發局改以公辦市地重劃方式開發，在2014年經都委會再次審議通過。

雖然內政部通過公辦市地重劃，但營區內的老榕樹景觀獨特，而成為網友傳聞的風景祕境。

由於原先開發計畫將移除老樹，引起護樹團體強烈反彈，老樹保護議題也獲得不少民眾支持，市府將原先貫穿綠隧的12米計畫道路東移，並調整為10米寬度，保留大片綠地及生態滯洪池，達成開發與保育兼顧的共識，才在2016年底完成規畫，經過多次招標，終於能進行開發。

代理市長李孟諺表示，重劃區總面積11.34公頃，有住宅區、商業區、行政文教區等可建築用地，另規畫公園、廣場、停車場等公共設施用地，其中1.73公頃的公園綠地，可與保留的綠色隧道串連成生態廊道，提供市民遊憩需求。

(中國時報)

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