春季旅展 澎湖館人潮搶搶滾

2018台北國際春季旅展，澎湖縣政府跨海行銷觀光，澎湖館熱鬧搶搶滾。（澎湖縣政府提供）

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中國時報
／澎湖報導

澎湖觀光季即將開展，澎湖縣政府搶搭台北國際春季旅展觀光列車跨海行銷，一連4天吸引了成千上萬民眾熱情參與，再次打響澎湖世界最美麗海灣的金字招牌。

旺旺中時媒體集團主辦的台北國際春季旅展，16日起至19日在台北世貿一館展出，這是台灣每年春季最盛大的旅展場次，澎湖縣政府不缺席，今年主打海灣旅遊，開啟「2018海灣旅遊年」新春第一頁。縣府旅遊處親赴前線，現場擺攤設櫃服務全台參觀民眾，解說及介紹最正港的澎湖之美，場場爆滿人潮湧至。

旅遊處長洪慶鷲表示，眾所矚目的「2018澎湖國際海上花火節」即將於4月19日至6月21日璀璨登場，更邀請大陸、比利時、保加利亞、西班牙等國際煙火團隊跨海操刀設計，點亮澎湖星空。

旅展提供最新好康澎湖旅遊資訊，澎湖縣政府與參展業者聯合行銷，推出「來澎湖，驚喜好康在這裡！」旅遊方案，凡於旅展現場向各參展業者購買台澎來回機票、船票、住宿券或機加酒、套裝行程，即可至澎湖館參加扭蛋碰運氣活動，抽取來回機票等驚喜好康大獎。

澎湖館也設置了澎湖限定的世界第一座結合水下裝置藝術與珊瑚礁復育功能的海底郵筒模型，及海漂廢棄物改造DIY等體驗活動，打造「2018海灣旅遊年」澎湖觀光新亮點。

(中國時報)

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