道路監工證照 北北桃互通

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中國時報
／台北報導

台北市、桃園市及新北市19日同簽署合作備忘錄，針對道路施工監造以及現場管理人員等，推出管理合作機制，從2018年起受合格人員證照可跨市相互認許，未來道路監工人員只要一張證照在手，要轉換地區工作，不用重新考照。

當天台北市工務局長彭振聲、新北市工務局長朱惕之，以及桃園市工務局長黃治峯為代表，並在國立中央大學教授林志棟、內政部營建署組長黃敏捷見證下，共同簽訂合作備忘錄簽署，藉由地方政府攜手合作，落實中央推動區域聯合治理。

彭振聲表示，此次跨市合作案將為北北桃三市的監造、施工廠商以及從業人員帶來一大福音，外來將可不受區域限制，免於重複參訓，符合市場需求。

台北市從2015年6月推行道路施工監造及現場管理人員證照制度來，已開辦41場次訓練班課程，目前共有4200人取得監造、現場管理人員證照。考量北北桃三市為1日共同生活圈，活動人口重疊性高，同時各個監造廠商或現場施工廠商互動、流動性高。為建立道路施工跨域聯合管理體系，未來只要在三地擇一參與訓練合格取得證照後，即可跨市登錄執行相關業務。

不過，未來從業人員在北北桃三市違規扣分記點，同時也會合併計算，達10點上限時證照將予以廢止，對於地方道路管理單位來說，也可以擇優汰劣，淘汰不良的監造或現場管理人員，強化管線單位自主管理及現場施工品質。

(中國時報)

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