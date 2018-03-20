玉里高中餐飲科 抱回兩大獎

花蓮玉里高中餐飲管理科二年級學生潘建青（右）、謝李宜璇（左）參加2018中華科大金華盃烘焙比賽，經過兩階段激烈競爭，獲亞軍及最佳展台獎雙項殊榮。（玉里高中提供）

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中國時報
／花蓮報導

花蓮玉里高中餐飲管理科二年級學生潘建青、謝李宜璇參加2018中華科大金華盃烘焙比賽，經過兩階段激烈的競爭，脫穎而出，共獲亞軍及最佳展台獎雙項殊榮。

比賽期間，謝李宜璇同學還因不慎手被刀子劃傷，緊急送醫縫了7針，經包紮處理後再返回比賽現場繼續製作，因為她知道不能丟下未完成工作，讓另一個參賽夥伴在時間壓力下完成，展現責任感與團隊合作精神。

中華科大辦理金華盃烘培比賽，主要是為了讓餐飲和烘焙相關科系的學生，對於健康烘焙產品進行創作，以茶葉為主題結合養生、零負擔產品為主要題材，藉此發掘未來烘焙產業人員，增進學生的烘焙技巧及激發學生想像創造之能力，進而開發出創新之烘焙產品，讓學生成為未來烘焙產業新尖兵。

玉高餐飲管理科得知第一階段順利通過，進入決賽錄取名單後，由指導老師陳靜慧與參賽學生展開密集訓練，每天放學後及例假日都在烘焙教室練習，比賽當天得知獲獎，參賽的兩位同學都非常感謝指導老師，認為辛苦付出是值得的。

餐管科主任劉丞玲說明，比賽主要製作蛋糕和餅乾兩項，而學生的奶與蜜蛋糕，採用小綠葉蟬咬過的無毒舞鶴蜜香紅茶葉，結合瑞穗鮮奶和花蓮郭榮市的煙燻哈姆，創造出新口味的鹹蛋糕。餅乾則來自富里鄉農村客家子弟擂茶概念，透過擂茶香氣與堅果結合製作擂茶如意捲，外型非常討喜。

玉里高中校長江耀淇也表示，美食是一種情感，味道是一種記憶，學生應運上課所學烘焙，透過各項對外比賽，充分地把餐飲管理科的特色課程─地方美食與製作，結合在地食材以及生活中的經驗，能發揮創意與巧思來參賽，在食農教育以及農產品推廣上盡一份心力。

(中國時報)

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