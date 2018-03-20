高年級生學鼓 像回18歲

2018年03月20日 04:11 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

跳脫以往長青學苑課程舊式課程，新竹市政府社會處打造「高年級幸福俱樂部」，要讓長輩們活出自信和歡樂，推出爵士鼓、木箱鼓、電子琴、街舞、花式調酒等動態課程，為期12周，鼓勵長輩學習新技能，重拾青春與夢想。

市長林智堅19日與長輩們一起參加學習課程，看到大夥精神奕奕，備感欣慰。他說，市府打造長青學苑2.0版「高年級幸福俱樂部」，讓長輩退休生活更多采多姿，未來將規畫更多屬於長輩「終身學習、切磋才藝」的空間及課程。

自虧是「高年級生」的彭成富與朱蘭鳳夫婦，今年剛滿65歲，報名參加爵士樂團，一圓當年未盡之夢。朱蘭鳳說，早年其實對爵士鼓很有興趣，覺得帥氣又有節奏感，曾學過一陣子，但後來因為忙就中斷了，上月得知社會處要組樂團，正缺鼓手，夫妻倆就來報名參加了。

「像是回到18歲！」彭成富笑說，參加後感覺自己又回到當時的青春美好時光，享受汗流浹背的律動感。另名成員謝秀月今年高齡82歲，從55歲就學電子琴至今，活到老學到老，受邀參加樂團，展現豐富音樂素養，團員們欽佩不已。

社會處長陳雪慧表示，市府與杰洛音樂團隊、新竹市MIX專業街舞工作室─新生代舞團Ostar及專業花式調酒師，推出爵士樂團、街舞及調酒課程等3項課程，提供長者更多元、更動態活動，一圓年輕時的夢想，課程自4月起，為期12周。

(中國時報)