安平海砂屋 民怨改建得自付百萬

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中國時報
／台南報導

台南安平二期國宅海砂屋，18年來不僅房屋天花板剝落，鋼筋裸露也十分嚴重，危及住戶的安全。市府雖爭取營建署補助3億7000多萬元將辦都更重建，但因每戶還得自付100萬元，導致不少住戶有意見，要求行政院長賴清德兌現一坪換一坪、一戶換一戶與零出資的承諾。

台灣省政府住都局興建的台南市安平二期國宅社區，從2000年以來，住戶陸續發現天花板剝落、鋼筋裸露、屋頂滲漏等問題，經查赫然是海砂屋。南市議會工務委員會19日前往現勘時，包括市議員盧崑福、莊玉珠、許至椿及李文正等人均到場關切。

住戶們都表示，他們的房子嚴重龜裂、天花板剝落、鋼筋裸露，修了又補，補了又修，也都沒有用，仍被判定為危樓，每天都住得提心弔膽，覺得生命財產安全毫無保障。這是政府蓋的國宅，現在又要他們自付100萬元，根本無力負擔。

市府都發局指出，台南安平二期國宅共5棟、226戶，市府已爭取到營建署補助經費3億7000多萬元，將採取都更方式重建，並由5層樓改建為7層樓。但因經費需5億4000萬元，每戶住戶還得自付100萬元，部分住戶對此還有意見，導致改建案遲遲無法進行。

盧崑福認為，賴清德已擔任行政院長半年多，請賴立刻兌現承諾，還給居民安平、安心。

(中國時報)

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