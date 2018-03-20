地基掏空 煥民新村修繕再等等

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中國時報
／台北報導

位在北市公館南側的「蟾蜍山」2年前登錄文化景觀，去年國防部撥用「煥民新村」39戶給北市府，正在進行修復規劃。不過陸續有居民反映，山坡地水土保持問題嚴重，出現地基掏空危機。文資委員19日現勘，呼籲市府召集各單位先解決水保問題，再來修繕房舍，否則一旦山坡地坍塌，後果不堪設想。

蟾蜍山全區土地、建物產權複雜，涉及國防部、國產署、台科大等單位，去年北市文化局取得煥民新村管理權，著手設計規畫，擬斥資1.1億元分3期修復，未來做行政中心、社區公共空間、藝術家駐村和影視音產業基地。

不過，蟾蜍山整體水土保持不佳，近2年來陸續發現聚落東側地基掏空，家戶門框和擋土牆變形，房屋漏水嚴重；西側也有擋土牆崩塌情形，危及坡坎下方建物安全，文化局昨邀集各單位代表現勘，討論後續處理與分工。

全區巡視過後，文資委員詹添全直言，該區排水系統毫無章法，內部積水不通，已滲到土壤基礎，滑動面已有潛在危機，當務之急是先解決地質問題，再來想房舍要如何整修。

文資委員薛琴、蘇瑛敏也說，這已經不是文化局層級可解決的問題，必須整區做規畫，市府應召集大地處和工程單位研商，與國防部、國產署等地主共同討論，看如何分擔經費，盡快解決山坡地問題，且應要公開地質資訊給居民，讓他們有所警覺。

文化局副局長田瑋強調，該處土地、建物都非市府所有，文化局接手煥民新村，「已從主管機關變成管理機關」，中央相關單位也要盡該盡的責任。他預計1個月內召集中央、地方各單位開會，盡快啟動水保緊急調查，至於衍生的相關經費，會向市長柯文哲爭取二備金支應。

(中國時報)

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