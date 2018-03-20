盜刷超商遊戲點數 3嫌法辦

2018年03月20日 04:11 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

基隆市1名吳姓男子（19歲）曾擔任過超商店員，熟知超商結帳手續的操作，於是異想天開，找來溫姓友人（23歲）、張姓友人（28歲）在便利商店進行遊戲點數盜刷，短短10天內犯下6起案件，不法得利6萬多元，警方獲報後於18日埋伏，當場逮捕3嫌，3嫌隨即被依法送辦。

警方表示，暖暖區有2間超商，分別在15日及17日發生盜竊遊戲點數的案件，根據監視器畫面顯示，3嫌進入超商後，便各自分工，張嫌負責操作ibon並列印購買遊戲點數帳單，溫嫌再向店員佯裝要購買沒冷藏的飲料。

等店員去倉庫取貨櫃台無人看管時，由吳嫌去取剛才ibon列印的遊戲點數帳單，並趁機進入櫃台，自己操作感應，完成結帳手續，得逞後迅速離去，之後再自行儲值遊戲點數，轉賣給遊戲幣商，兌換獲利，每次得手10045元，經超商店員交接班結清帳款時，發現帳目不符，調閱監視器，才驚覺受害，急忙報警。

基隆市三分局獲報後，由偵查隊、八堵所、碇內所共組專案小組偵辦，經調閱監視器比對出3嫌身分，於18日下午3時許在仁愛區當場逮捕3嫌，並查扣溫嫌持有的毒品安非他命1小包。

吳嫌被逮後辯稱，因為剛出獄缺錢花用，認為偷竊虛擬遊戲點數並非實體物，應該不算犯罪，所以才邀溫嫌、張嫌2人，共同隨機選定超商犯案，兌換遊戲點數獲利花用。

(中國時報)