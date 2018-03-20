侍酒師大賽 龍華抱回金牌

龍華科大觀光系學生游茹珺（右二）奪冠，任詠聖獲殿軍，左一為指導老師謝美婷。（校方提供）

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中國時報
／桃園報導

龍華科技大學觀光系大四學生游茹珺，16日在2018AWI-TAIWAN第6屆全國校際盃年輕侍酒師菁英賽決賽上抱回金牌。游茹珺比賽前因為勤奮練習，手掌心被瓶蓋刮破，但她負傷上陣，中途一度血流不止仍堅持完賽，得知拿到金牌時當場喜極而泣。

游茹珺的指導老師謝美婷說，游茹珺原先並沒有學過侍酒，3個月前接觸後才開始練習，很多動作都要從頭學，所以練習時間也比其他人更多。

謝美婷說，游茹珺的好勝心很強，也求好心切，比賽前因為一直練習開氣泡酒，手掌心被瓶蓋刮破，上場比賽時雖然有包紮，但傷口仍在比賽時裂開，當場血流如注，但她仍堅持完成動作，公布得獎名單時一知道自己獲得金牌，當場喜極而泣，緊緊擁抱冠軍獎盃。

校方表示，由台灣亞洲葡萄酒學會主辦的2018AWI-TAIWAN第6屆全國校際盃年輕侍酒師菁英賽決賽，是由全球第60位國際侍酒大師Master Sommelier-Mr.Darius Allyn擔任總決賽裁判長，24位參賽選手必須在決賽第1回合中，在5分鐘內完成專業侍酒服務，其中僅選出4位晉級總決賽。

除了游茹珺外，龍華科技大學觀光系學生任詠聖也奪得殿軍，許智婷、林姿儀則獲優勝，文創系賴薏如、邱鈺容也獲得優勝肯定，其中游茹珺也因高度專業的表現，讓評審留下深刻印象。

（飲酒過量有害健康）

(中國時報)

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