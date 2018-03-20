典寶溪B區滯洪池太陽能下月送電

2018年03月20日 04:11 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

典寶溪B區滯洪池去年被選定為設置浮力式太陽光電系統場址之一，高巿府水利局農曆年前建置發電系統模組，將於下月與台電饋線併聯開始送電，估計年總發電量約240萬度，減碳量約1272噸，相當於種植4萬3472棵樹。

配合去年行政院「太陽光電2年推動計畫」，典寶溪B區滯洪池經水利署與高市府研商後，被選定為設置浮力式太陽光電系統場址之一，農曆年前水利局已完成2MW（百萬瓦）發電系統模組建置，4月可望與台電饋線併聯開始送電。

2MW的發電規模，年總發電量約240萬度，可供668戶家庭用電量，減碳約1272噸，相當於種植4萬3472棵樹，在不影響滯洪池操作安全的前提下，採浮力式設置高效能太陽能光電模組，不僅平常防範水患，也多了生產綠電效益。

高市府也鼓勵民間參與太陽光電綠能，2月起受理申請光電設置及經費補助，迄今已逾100件，工務局統計去年申請件數274件，1年可發電量超過380萬度電，以一般住家每戶、每月平均用電300度換算，全年可供應1058戶用電量。

工務局指出，今年釋出的補助額度為1500萬元，依設置條件不同，補助金額每峰瓩（kWp）從6000元到1萬2000元不等，補助上限為20萬元至30萬元。申請的好處除了種電，還能隔絕太陽直射屋頂，增加建築物壽命。

(中國時報)