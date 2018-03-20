牙醫診所雇密醫 詐領健保補助

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中國時報
／高雄報導

高雄市仁武區某牙醫診所賴姓醫師，2年多前雇用49歲王姓密醫，以老人免費裝假牙招攬生意，再盜用其他醫師印章製作不實病例詐領健保補助，密醫詐領所得由賴、王2人五五分帳，檢方接獲檢舉前往診所搜索帶回2人偵訊，依涉違反《醫師法》及詐欺罪嫌，諭令各30萬元交保。

檢方指出，37歲賴姓醫師明知王男僅有高中學歷，沒有醫師執照，依法不得從事任何醫療行為，竟自2016年1月起雇用王男為病患執行診療業務。

為提高業績，王男專攻65歲以上銀髮族全額補助假牙，病患裝完假牙，在病歷蓋上賴姓醫師印章、或另名不知情的林姓醫師印章，製作不實病歷，向健保署、衛生局詐領補助。

檢調專案小組蒐證後，日前指揮法務部調查局航業調查處高雄站、高雄市調處，會同衛生福利部中央健康保險署高屏業務組、高市衛生局，持搜索票到診所查扣牙醫診所約診紀錄、病歷及看診費用180多萬元。

搜索時，當場逮到王男正在幫病患看診，且診間外尚有多名預約病患排隊等候看診，王男見檢警上門，欲逃離診間隨即被捕。

高市衛生局表示，這家牙醫診所為老人假牙合約醫院，從2013年至2017年向衛生局申請裝置假牙83案共317萬5000元，如有違法情事並經查證屬實，衛生局得終止契約，並清查哪些是王姓密醫所為？將追討不實申報費用。

(中國時報)

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