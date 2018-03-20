嘉中兄弟檔 獲保德信青少年志工獎

2018年03月20日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉市報導 ／嘉市報導

保德信青少年志工菁英獎日前公布，嘉義高中陳柏翰和嘉義女中柯冠伃入選全國僅8名的全國菁英獎，而從小就是柏翰眼睛的弟弟陳柏叡，同樣獲得奉獻獎肯定，20日兄弟檔和所有受獎者一同接受市長涂醒哲表揚，並分享投身志工服務的心得和想法，侃侃而談又充滿自信的態度，讓涂醒哲誇讚這群青少年令人感動、感佩。

保德信青少年志工菁英獎為全國最大的青少年志工表揚平台，今年共有4000多人報名，除陳柏翰和柯冠伃脫穎而出，擠進菁英榜外，嘉華高中蕭宇軒獲全國僅30名的傑出志工獎，東吳高職丁郁君、興華高中陳芳頤、蔡沛芸、華南高商陳思嘉、嘉義女中獨臂女孩林雨淳、莊詠心、嘉義高中陳柏叡獲奉獻獎，華南高商因推動學生志願服務，獲服務教育楷模獎殊榮。

高二的陳柏翰因早產造成視網膜病變，左眼看不見，右眼視力0.01，僅能勉強看到5公分距離內的明顯物體，卻沒被天生缺陷打倒，不僅學會點字、盲人電腦，小學五年級跟著姑姑參加志工隊後，開始透過陶笛等音樂演奏撫慰社區長者，而長期陪伴著他的弟弟柏叡除和哥哥搭檔，前進校園做公益演講，也定期會製作輔具，幫助跟哥一樣的視障生。

柯冠伃國二時和父母一起加入台灣紫斑蝶生態保育協會當志工，專門為遊客解說紫斑蝶的特色和珍貴，就讀嘉女後加入小太陽志工團，將生態解說員背景充分發揮。昨在表揚儀式上，陳思嘉以「左手行善，不讓右手知道」來勉勵自己」，涂醒哲聽了雖稱揚，卻說右手可以不知道，但一定要把正面力量廣為散布，如此才能鼓勵更多人藉由志願服務，為社會創造更好的改變。

(中國時報)