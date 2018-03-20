十信高中電競班 今年招生

2018年03月20日 04:11 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

隨著電競產業愈來愈夯，立法院也已三讀通過將電競納入運動產業，近年來台灣各地也有多所科大、高中職成立「電競專班」培育相關人才。十信高中19日也宣布成立實驗專班，成為台北市首間設置電競專班的高中職，預計107學年度開始招生，入學考就是「打電動」。

台北市目前有滬江高中、強恕高中設有電競特色課程，十信高中則進一步與業界合作，規畫3年、每學年44學分的「電競實驗專班」。該校教務主任王惠美說明，如想參與專班，學生需先報名就讀資料處理科，接著校方會進行「術科測驗」，也就是直接讓學生打遊戲，最後選出30名錄取者。

王惠美說，30名電競實驗專班的學生，3年每天早上仍要上一般學科課程，但下午則是電競相關課程。高一所學比較偏向「幕前」，包括電競遊戲戰技分析、分組訓練「英雄聯盟」、「傳說對決」等遊戲；高二則以「幕後」為主，例如教練訓練、導播教學、社群經營、多媒體設計等；至於高三，則會讓學生依專長和未來規畫，選擇要加入職業隊組訓或是進入公司產學合作。

而針對沒有錄取進入專班的學生，十信高中也會開設1周8節的「數位遊戲特色課程班」，雖然節數比較少，但學生仍能獲得相關知識、享用來自業界的師資和設備。

參與合作的業者表示，全球電競產業每年產值大約1000億美金，且逐年增加，不只是電競選手，硬體設備、周邊商品、賽事直播、遊戲銷售等，也都是相關產業，因此，電競課程不只是打電玩，更是其他周邊產業人才的培育。校方也說，在這樣的推廣下，家長漸漸了解「電競不只是電玩」，未來升學亦有相關科系，所以逐漸願意接受孩子就讀，課程詢問度也增加。

(中國時報)