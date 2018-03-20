十信高中電競班 今年招生

友善列印
中國時報
／台北報導

隨著電競產業愈來愈夯，立法院也已三讀通過將電競納入運動產業，近年來台灣各地也有多所科大、高中職成立「電競專班」培育相關人才。十信高中19日也宣布成立實驗專班，成為台北市首間設置電競專班的高中職，預計107學年度開始招生，入學考就是「打電動」。

台北市目前有滬江高中、強恕高中設有電競特色課程，十信高中則進一步與業界合作，規畫3年、每學年44學分的「電競實驗專班」。該校教務主任王惠美說明，如想參與專班，學生需先報名就讀資料處理科，接著校方會進行「術科測驗」，也就是直接讓學生打遊戲，最後選出30名錄取者。

王惠美說，30名電競實驗專班的學生，3年每天早上仍要上一般學科課程，但下午則是電競相關課程。高一所學比較偏向「幕前」，包括電競遊戲戰技分析、分組訓練「英雄聯盟」、「傳說對決」等遊戲；高二則以「幕後」為主，例如教練訓練、導播教學、社群經營、多媒體設計等；至於高三，則會讓學生依專長和未來規畫，選擇要加入職業隊組訓或是進入公司產學合作。

而針對沒有錄取進入專班的學生，十信高中也會開設1周8節的「數位遊戲特色課程班」，雖然節數比較少，但學生仍能獲得相關知識、享用來自業界的師資和設備。

參與合作的業者表示，全球電競產業每年產值大約1000億美金，且逐年增加，不只是電競選手，硬體設備、周邊商品、賽事直播、遊戲銷售等，也都是相關產業，因此，電競課程不只是打電玩，更是其他周邊產業人才的培育。校方也說，在這樣的推廣下，家長漸漸了解「電競不只是電玩」，未來升學亦有相關科系，所以逐漸願意接受孩子就讀，課程詢問度也增加。

(中國時報)

嘉中兄弟檔 獲保德信青少年志工… 地方掃描－酒後騎電動車 照樣吃…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。