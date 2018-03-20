2018年03月20日 04:11 中國時報 沈呂巡

美國總統川普簽署的《台灣旅行法》已帶給我們不少期待，有人已提出蔡總統訪華府的「蔡川會」，但這未免要求太高。

務實些的主意卻似可彙列清單，包括：一、6月AIT台北新館落成，美方派閣員及國務院高層官員參加，層級自應較曾來訪的環保署長更高，當是一個真正的部長或貿易代表。而3年前國務院商業助卿已曾訪台，現在可能派亞太助卿或國務次卿嗎？二、年中的漢光演習，美方派現役將領帶隊觀摩。三、我副總統9月率聯合國宣達團赴紐約。四、總統年內或至遲任內訪母校康乃爾，行政院長訪母校哈佛，均併訪華府晤美高層。五、外長及國防部長年內到華府洽公，視察駐處及召開會報。六、我駐美人員可進入現仍有限制的美官署洽公。

這樣一張清單還可以更長，甚至包括川普訪台，法理上雖都可能，但實際如何，除了總統、國務卿的政策傾向外，日常處理我們事務的美國職業官員，其態度更是一大關鍵。

所以，國務院亞太局發言人在全案通過時的回應值得重視，且可看出不以為然的態度。該聲明一共有5段，頗見慎重，前2段分別重申「一中」及對台政策不變，並稱讚我為重要合作夥伴等，是標準本；第4、5段重申台海和平穩定符合美國利益，鼓勵兩岸對話，以達致「兩岸人民都能接受的和平解決」等，雖也是標準本，但該法是規範美台間互動，講這麼多「兩岸」，等於向中國明示牽涉其利益，而和平解決要「兩岸人民」都能接受，就直接打臉那些盼台灣「一岸自決」者了。

最特別的是第3段居然說行政部門與國會各自獨立，兩者在外交政策的制定上均屬重要，但任一方不得控制或代表另一方發言，這就相當離譜了。莫說美國國會與行政部門依憲法是相互制衡，《台灣關係法》也特明訂兩院外交委員會對該法執行的監督，而國務院的發言一般也代表整個美國立場，包括國會，如何說兩者互不相干？

而亞太助卿提名人董雲裳在提名聽證會中，兩度被問到是否支持該法下的台美高層互訪，她都避答，只說支持美國與台灣強勁的非官方關係，與持續已有的各類人士訪台。又該法通過眾院之前，美國務院各官網將我國旗移除，是否偶然？

該法本已是宣示性大、強制性小，可惜在文字上又有無法理解的疏漏，如只規定我方高層可「進入美國」與晤國務院及國防部官員（未規定高層），而非「訪問華府」與對手洽公，這與現在「過境」的作法又有多少不同？行政部門若無意配合，派一低階官員赴關島向我「入境」之高層簡報也算符合規定。又如「鼓勵」我駐美各處與美各級政府洽公，卻不提某些聯邦機構應對我開禁，也少了實效。

但任何行政部門，都不會喜歡人家老用國會去逼促它，及常須做危機處理。但現在更勁爆的《台灣安全法》又已分別在兩院提案，AIT之前已表示其中的美艦泊台條款甚為危險，我們又無法就美方一再鼓勵的兩岸對話有所進展，一遇大陸打壓，又求美國相助，而美方也愈來愈難以為助，像一再要求我方的豬肉議題，又久久文風不動。

故而我們現在要好好加強跟美行政部門的關係了，對《台旅法》除了感謝美國會及我方多年的人脈外，似也不必多作褒貶，不妨基於上述清單給自己一點壓力，看多快能實現多少，而整體而言，所得可否超過大陸反擊之所失？（作者為前駐美代表）

(中國時報)