接班新模式 大陸新考驗

2018年03月20日 04:11 中國時報 湯紹成

中共第13屆人大即將閉幕，由於大陸是以黨領政，在去年19大政黨領導班子確認之後，如今政府領導幹部也將就位，新人新政的新紀元即將展開。此次人大修憲最為重要的內容，就是刪掉了國家主席的任期制，與強化了中共的領導地位，這對於大陸的發展影響甚鉅。

首先，習近平集大權於一身，再加上政府瘦身，當可提高效率，自然可以進一步集中力量辦大事。但相對來說，他犯錯的空間也縮減，自然也影響了政權的穩定程度。

依照近年來的慣例，在江澤民的第2任期時，由胡錦濤擔任國家副主席，同時他又是中共常委，接班態勢極為明顯。在胡錦濤第2任時，同樣如法炮製，由習近平擔任國家副主席，同時他也是常委，公認為所謂的儲君。因而在換屆接班時，確實有例可循，均稱順利。如今此一慣例被打破，要如何樹立新模式，確實是極大的挑戰與考驗。

試想若習近平身體欠安、無法視事，理應由副主席接班，但是剛被任命的國家副主席王岐山只是一位陽春黨員，連中央委員都不是，而目前黨內的二把手李克強連任總理，屆時如何平衡黨內勢力，確實難有章法可循。

尤其，由王岐山副主席與劉鶴副總理來襄助習近平，這好似又對於李克強的權力有所限縮。由於王岐山多年領導對美國的經貿談判，對美經驗豐富，而劉鶴乃習近平的首席經貿智囊，近日還特別赴美交涉有關中美貿易事宜，在可能爆發的中美貿易大戰中的角色吃重。再加上美國川普總統已簽署《台灣旅行法》，當前中美關係陰霾密布，相形之下，李克強總理的角色似乎比較沒有著力點。

從另一角度觀之，習近平的地位穩固，導致他可以揮灑的空間更大，因而若台灣不挑釁，當可維持一段時間的現狀。但是，兩岸關係中結構性的因素作祟，台灣方面趨獨的行動不會停止，再加上我方官員訪美的幅度放寬，因而激發兩岸緊張的機率升高。

從國際的角度觀察，西方國家也大都面臨相當的困境。川普的翻來覆去，前所未見。德國在大選161天之後才產生聯合政府，其實力與影響力也面臨挑戰，而極右派政黨已位居國會第1大反對黨；英國脫歐更是進退兩難；再加上波蘭、匈牙利、奧地利，甚至剛結束大選的義大利，不是右派就是極右派上台，這對於歐盟的價值與政策都已產生極大的衝擊，因為這些國家傳統的政黨都治國無方，導致民眾企盼嶄新且強力的領導人出現。

今天中共新的發展確實也是一種中西雙方的價值競爭。至今，中方已占到了不錯的優勢地位，但是絕對的權力確實較易腐化，這也包括內部的權力鬥爭在內；而「一帶一路」大計畫帶來相當的挑戰，海上周邊所帶來的挑釁也將愈演愈烈。因此，一個強而有力的領導，自然可以較為從容因應，但若一旦出現差池，內外交互作用，也可能付出極大的代價。

（作者為政治大學國際關係研究中心美歐所研究員）

(中國時報)