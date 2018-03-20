2018年03月20日 04:11 中國時報 柳金財

19日國台辦副主任劉結一正式接掌主任，同時陸委會主委陳明通也上任。劉出身外交系統，為專業資深外交官，前職為駐聯合國代表，具宏觀國際視野及豐富外交事務經驗。陳曾任台大國發所所長、陸委會副主委、主委，在學術立論及政治實務經驗上民進黨內無人出其右。兩人同時就任是美麗的相遇，可能讓兩岸關係走上正常化呢？還是短兵相接，讓兩岸關係陷入惡性循環？

劉結一曾掌理與各國、國際間政府組織、非政府組織的事務，在國際社會堅持「一中原則」，且兩岸無「九二共識」的政治基礎下，必然採取制約台灣國際生存空間的硬性作為。民進黨執政以來，台灣已無法出席世界衛生組織年會、國際民航組織大會及國際刑警組織大會。兩岸中止外交休兵，台灣已面臨斷交國增加的風險。

儘管大陸對台政策呈現「硬更硬、軟更軟」的雙主軸發展，但對兩岸經濟社會卻採取融合途徑的「懷柔政策」。國台辦主任的全方位角色更要落實「寄希望於台灣人民」的策略，不是單面向從制約國際活動空間出發。19大後，大陸加強兩岸經濟社會文化的交流與合作，尤其是惠台31項措施，顯示對台政策的主旋律還是融合發展。劉結一執行惠台的措施是巨大的民心建構工程。

陳明通為民進黨兩岸政策重要智囊，了解扁政府時期所揭櫫「四不一沒有」、「未來一中」、「兩岸政治統合論」，到倡議「一邊一國論」的發展歷程，這影響兩岸關係由「冷和平」走向「新對抗」。扁執政後期提出正常國家運動、公投加入聯合國，引發美視台灣為麻煩製造者。他亦熟悉蔡英文提出的「維持現狀」主張。陳明通若能從陳、蔡執政時兩岸關係的波折發展作為歷史借鏡，或能擺脫惡性循環。

陳明通對兩岸關係有其一套戰略思維，他主張在全球網絡中定位兩岸關係，與大陸維持穩定框架，強化與大陸及周邊國家的對話與交往。台灣方面，他強調全民參與監督兩岸政策的制定、執行；以公民投票方式決定任何有關獨立現狀的更動；建立兩岸風險管理機制、協商建立和平穩定互動架構、鼓勵民主化、關切自由與人權。這樣的兩岸政策論述奠立在以「兩岸社會本位」為基礎，未來應可提出積極友善陸生、陸配及陸客的優惠政策措施。

劉結一就任後面臨惠台政策的實施，陳明通上任後可針對友陸政策進行規畫，例如鬆綁陸資投資經營活動管制、放寬審查尺度；陸配身分證取得縮短成4年；放寬陸生「三限六不」規定。推動「兩岸協議監督條例」的立法、「兩岸服貿協議」的審查等。

希望兩岸當局能互釋善意建立信任，陳、劉的同時就任，期待是一場美麗的相遇。

（作者為佛光大學公共事務學系助理教授）

(中國時報)