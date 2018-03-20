2018年03月20日 04:11 中國時報 張競

2月底大陸公布促進兩岸經文交流31項措施，行政院高調祭出8大策略39項措施反制。就雙方過招來看，蔡政府戰略思維露出嚴重窘境。

首先就大陸的政策來看，儘管媒體稱為「惠台31條」，其本質是提供台灣民眾同等待遇，並分享大陸發展機遇，在「兩遇」前提下，大陸公平理性地提供機會，但絕未保證任何「恩惠」。

大陸其實遵循經濟公平競爭法則，台灣民眾與企業都僅是獲得「同等待遇」，企業營運成本沒有減免，應繳租稅亦未獲得打折，應考證照採取同樣標準錄取，應考科目更無豁免情事。所以台商和民眾要能有勇氣跨海西征，打鐵還靠自身硬，沒有真功夫硬本事，還是無法分享大陸機遇。

要去大陸發展不能說走就走，除非早就蓄勢待發，等一開放就可水到渠成。因此，不論對大陸政策是如何「心動」，要真正「行動」還得有一段準備時日。但政府為何要急於積極反制？如此倉促回應，難道認為台灣民眾對惠台措施已達大旱望雲霓地步，若不積極反制，情勢就會土崩？這顯示政府對兩岸情勢判斷恐不足，應多掌握基本盤，少跟消息面，才不致躁進失序。

有效戰略能令對手憂心，無效戰略只讓自己開心。此次政府強勢反應，是否承認大陸政策打到痛處？但若我方對策失效，讓北京視若無睹，豈不自取其辱？政府此時提出方案，許諾大量資源輔助業者，亦順勢開放優惠措施，對比北京並未許諾任何資助，台灣民眾不禁要問，蔡政府為何不能在北京出招前，就先想到方案，非要等到兵臨城下才釋出資源。業者可能終究還是感激北京施壓，感嘆台北政策遲鈍。

政府不理解台商當初願到大陸開創事業，是因台灣經營環境惡化，大陸又具商機與發展誘因，所以才離鄉背井去開創事業，而過程中帶動大陸經濟發展只是附帶效應。綠營動輒質疑台商的政治忠誠度，但台商熱愛鄉土，最能夠維持兩岸穩定往來，這是不能否認的。

大陸促進交流的目的是在「惠民」，在提供台灣民眾更多選擇機會，以同等待遇架設實現抱負的舞台。大陸對台戰略早就繞過政黨，直接向民眾訴求，並以具體作為將台灣民眾當自己人，可以說是統戰，未嘗不是爭取民心。

未來台海情勢發展，必是爭取民心向背。政府被動回應，對民眾威迫利誘，只會產生負面效應。

政府與其花心思說服民眾不要赴陸發展，不如在台灣創造更理想的經營環境與就業機會。當大學畢業生在微薄薪資中掙扎時，看到綠營權貴子弟坐領高薪，還能不用腳投票，決定自己的出路嗎？（作者為中華戰略學會研究員）

(中國時報)