社論－陳主委要超越陳教授 解兩岸僵局

2018年03月20日 04:11 中國時報 主筆室

台大教授陳明通回鍋接掌陸委會，在就職典禮上，他承諾在蔡總統和賴院長的領導下，將竭盡所能地維護台海和平穩定，讓各行各業、士農工商都能安居樂業，大家賺大錢。

這句話點出了陸委會最重要的職責，也可以視為陳主委的自我期許，這也符合外界對他的期待。作為陸委會歷任主委中，去過大陸次數最多的人，陳主委在大陸涉台學界乃至政界都擁有豐沛人脈，即便在民進黨執政後，他也是少數能夠登陸參訪的準政治人物。不僅如此，經年累月的學術研討和智庫交流，也讓他對大陸對台政策思路有著完整的認知與獨到的見解，大陸涉台部門和學界對他也相當熟悉。換句話說，陳主委上任後，起碼在對彼此政策思路的理解上應不至於出現重大偏差。

對蔡政府來說，陳教授確實是一個好棋子。過去兩年，蔡政府國安團隊常常在兩岸問題上出現常識層次的誤判，在大陸兩會結束，對台新人事、新政策明朗化後，陳教授轉身為陳主委，不由得讓人對冷凍中的兩岸關係又燃起一絲希望。

然而另一方面，兩岸政界和學界對他能否帶來兩岸新局，卻又普遍抱持懷疑態度，因為兩岸政策的最終決策者當然還是蔡總統本人，只要她的戰略抉擇不做調整，對兩岸關係定位問題繼續迴避，兩岸官方互動就注定難以重啟，陳教授的大陸人脈與信賴關係也難以派上用場。

事實上，陳教授不是沒有深度參與過民進黨內的兩岸政策討論，蔡總統上台後，也曾提供諸多政策建言供國安團隊參考，但是，他的許多觀念常常被用來替蔡政府的兩岸政策做辯護，或者將導致兩岸僵局的責任輕易推給大陸，顯然不是解決問題的態度，如果不做出改變，新人事終究不過是換人不換腦袋，陳主委就只是蔡政府的政治機器人。

陳教授曾在學術場合指出，兩岸未來談判的基礎是「守恆」，若雙方認知到因為一個名詞而使雙方陷入僵持，且會相互傷害，這就是談判的契機。在此基礎上，他進一步提出以「納許動態均衡」來詮釋蔡政府「維持現狀」政策，在他看來，兩岸應該跳脫以往「扈從」或「對抗」的舊思維，而要在美、中、台三角關係中尋求「平衡」。陳教授固然觸及了兩岸問題的核心，卻沒有與時俱進面對形勢的變遷。

當前美、中、台三角關係正在發生深刻變化，美、中實力此消彼長，雙方關係更是暗潮湧動，隨時可能在貿易問題上爆發激烈衝突，在這種情況下，美方注意到台灣的價值，希望藉台灣牌向大陸施壓，固然無形中提升了台灣的重要性，但中美之間經長期互動，已建立穩定的依存關係，雙方激烈競爭之餘仍謹慎保留了妥協的空間，在經歷戰略試探之後很可能轉向合作來解決紛爭，這時台灣的利益就可能被出賣。

面對這一局勢，主管兩岸事務的陸委會主委，當然有義務提出具體的因應。美、中、台三方賽局固然需要求得均衡，但此一均衡是動態的均衡，是必須不斷根據新形勢做出靈活調整的均衡，面對美國的不確定性，以及大陸單方面制定的惠台政策，所謂的「納許均衡」早已被打破，台灣唯有做好「避險」措施，積極透過兩岸溝通和內部溝通，獲得共識後，才會恢復均衡。

如果陳主委真的想要兌現承諾，是可以有一番作為，關鍵就看他要在做大官，還是做大事之間的抉擇。具體來說，以陳主委對兩岸問題的了解，應該可以知道，當前兩岸問題的癥結主要就在於兩岸雙方在一中原則問題上的僵持。換句話說，陳主委要想在任內求得兩岸關係的突破，就必須替蔡總統想出解套之法，讓兩岸能夠重啟交流。

蔡總統在競選之初，就竭力想要讓國人相信，她有處理兩岸問題的能力，這種能力應該是在預知大陸正常反應的前提下，還能化解兩岸問題的能力。但這兩年的執政表現，顯然令人失望，如果陸委會只是一味指責大陸，兩岸僵局豈能解開。

時間不等人，外在局勢的劇烈變動容不得台灣繼續猶豫不決。正所謂「解鈴還需繫鈴人」，當前的問題顯然不是計較誰是誰非的責任歸屬，而要務實面對已然成型的內外客觀局勢。作為擁有兩岸人脈與專業知識的陳主委，應有決心超越以往歷任主委，也有勇氣超越陳教授。

(中國時報)