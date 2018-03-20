2018年03月20日 04:11 中國時報 主筆室

陳水扁是不是重病在身，各方質疑，但他的頭腦仍十分精明，沒有人懷疑。17日晚上，他敢站上兒子陳致中的造勢舞台，為選高雄市議員的兒子助勢，他就有把握，法務部、台中監獄就是拿他沒辦法，絕對不會把他關回監獄。

阿扁深知，台中監獄再怎麼有權，上頭還有法務部長邱太三；而邱太三再怎麼敢，還得看行政院長賴清德的臉色。阿扁篤定，邱太三若真的依法行事，終結他保外就醫的快樂時光，很可能，人還沒回到中監，邱太三就先「被請辭」，離開法務部。

陳水扁不單是保外就醫的人犯，還是擁有龐大政治資源的前總統、民進黨明星級人物，更重要的，他還是個精明的律師。阿扁充分知道，一旦他獲得保外就醫，走出監獄，誰都很難讓他再回到監獄。

阿扁是被評估符合《監獄行刑法》第58條「在監不能為適當之醫治」規定，獲准保外就醫。雖然阿扁保外後經常到處趴趴走，但是，他還是通得過每3個月的中監評估，繼續保外。至於他有沒有真的做一些在監不能適當的醫療，天知、阿扁知，就只社會大眾不知。

只要阿扁這個「在監不能為適當之醫治」的要件沒有消滅，他今天要到卡拉OK歡唱，為張三、李四造勢，或者每天到街頭為陳致中拉票，法務部也拿他沒辦法。

17日當晚，他突破中監給他的4不限制，只違反了不上台這一條，算是給中監面子而已。因為，阿扁知道，他的保外就醫是由那些偏綠的醫療團隊決定，不是中監。若僅因為違反不上台的規定，中監就想把他逮回監獄，是不合比例原則，很難的。

(中國時報)