2018年03月20日 04:11 中國時報 高源流

民進黨有個取得政權的優勢，就是敢睜眼說瞎話。更奇特的是，台灣有一大票人會聽瞎話，也信瞎話。所以，民進黨當局敢讓深澳燃煤發電廠環評過關，行政院長賴清德也敢講什麼「深澳電廠用的是乾淨的煤」。

從過去的經驗，我們深信賴清德院長說的「深澳電廠用的是乾淨的煤」這話是給民進黨的能源政策定調。往後，民進黨的附庸社團，那些什麼社又什麼社的或者民進黨各地的領頭人物，可能就會開始引經據典，向他們的選民訴說，以前國民黨在電廠燒的是不乾淨的煤，所以要反對這樣的電廠製造空氣汙染，現在民進黨政府用的煤是乾淨的，沒有問題的。

這就是民進黨從政者的能耐。靠說瞎話取得政權，靠一張嘴治國。打從民進黨完全執政以來，在勞工政策、食安問題或者進口食品的政策上，經常被批評什麼髮夾彎、換了位子就換了腦袋。這些做法上的變化，其實都出自於敢睜眼說瞎話這個本質。

過去，民進黨人打馬英九，說他拿美國綠卡。然後從這個綠卡，論述成馬英九拿美國護照，最後把馬英九講成是美國人。然後就說馬英九不愛台灣，會出賣台灣。說這些話的民進黨人，很多是留學美國的學者，也有拿過綠卡的，也有歸化美國，持美國護照，成為美國公民的。

這些民進黨人深知，綠卡只是外國人在美國的永久居留證。他們也清楚，持綠卡者都不是美國公民。但是，這些民進黨人為了自己的政治目的，敢睜眼說瞎話，把曾經持有綠卡的馬英九，污衊為不愛台的美國人。

國民黨執政時期，民進黨拿二二八事件做題目搞選舉。說什麼要給二二八事件平反，要給受害人補償，這樣才能弭平傷痛，帶來和平。於是，政府通過補償條例，也訂二二八當天為和平紀念日。但民進黨口中講和平，做法卻是製造新的傷痛、搞新的衝突，為未來的台灣埋下更不安的種子。

民進黨人最會搞台獨議題。選舉的時候，處處喊要台獨建國，說什麼支持民進黨完全執政了，台灣就能獨立建國。結果陳水扁執政了8年，蔡英文也完全執政近兩年，民進黨政府宣布台獨建國了嗎？沒有。就一張嘴而已。

更糟糕的是，一票搞台獨的徒子徒孫受到民進黨一張嘴說瞎話的洗腦，不到總統府潑蔡英文的紅漆，要求蔡英文宣布建國，反而跑到慈湖這個無礙台獨建國的地方潑漆，還拉什麼台獨建國的布條。

民進黨明知台灣的能源條件極差，實在很難做到非核家園，民進黨也明知世界先進國家，包括日本在內，仰賴核能發電相當重，但是民進黨為了堅持他們的非核家園，把核能的可能災難宣傳到極致，卻把台灣沒有核能的弊害掩蓋到欺騙人民的程度。

民進黨告訴台灣人民，要發展綠能取代核能。但是，在台灣各地設立風力發電機組，處處受到地方民意的反對，至今幾乎沒有什麼進展。最諷刺的是，很多帶頭反風電機組、不讓台電拉電纜的，都是民進黨地方的勢力。

綠能做不到，民進黨當然回頭搞火力發電。翻開台電火力電廠的民運史，國民黨執政時期，民進黨人反火力發電汙染的事件班班可考。如今，民進黨為了維護非核家園這個招牌，讓深澳燃煤發電廠環評過關，說什麼他們燒的是乾淨的煤，你能相信嗎？不能。

(中國時報)