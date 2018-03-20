褒揚令 李敖不屑 余光中不缺

2018年03月20日 04:11 中國時報 丘秀芷

3月18日，李敖過世，第2天有立委質詢文化部為何褒揚李敖，而獨缺余光中。

余光中過世時，報章上曾就其在鄉土文學論戰時寫〈狼來了〉，批判鄉土文學，但彼時他位不高權也不重，純就文人抒發己見。其後他的詩、文日隆，為文藝界所尊重，固然是詩好、文好，但就文化工作利他的部分也做了很多事。

像與張曉風等人，全力維護文化扎根，又編許多書，寫很多詩文，皆是一等一的傳世文章，更主持「中華民國筆會」有年，將散見台灣各報章的好詩、好文譯成英文，筆會季刊送到世界各圖書館去。

艾青曾說過：「文學家一流是創作者，二流是理論者，三流是文化工作者。」余光中從不只「獨善其身」做創作者，更願意做「二流」、「三流」的文化工作者為文化服務。他的作品及工作態度都影響台灣，乃至華文圈，甚至世界文壇。

去年年末余光中去逝，迄今始終不得回應的褒揚令，令文化界不解。至於李敖，3月18日過世，文化部在答覆立委質詢時則說：將為李敖申請褒揚令，說他是「抵抗威權體制的一代文人」。

余光中與李敖，是橘子與芭樂，雖然都曾因寫文章批判他人，但余光中被罵得多，李敖無人敢罵，其實不能放在同一討論的議題上，因為完全不同型，無論就創作、行事及工作態度、際遇完全不是同一風格，論貢獻都很了不起。只不過李敖都說自己的話，做自己想做的，余光中則在一生中除了寫自己的文章，也為下一代、為別人做一些文化工作。

筆者個人曾因文化工作被余光中先生「當面」責備過兩次；另一方面有朋友告知，李敖曾稱讚過在下，筆者50多年前在李敖和胡秋原打官司時去法院聆聽過，當下為口拙的胡秋原老師不平，但半世紀過去，覺得李敖還真是一號人物，他受褒揚實至名歸，但論及工作的廣度和深度，余光中先生也應受褒揚。

然而褒揚令只是顯示政府對於文化的態度、對於文人的重視度。頒發了，對於文人不會增加一分榮耀；不頒發，不會減少文人的一分光彩。以李敖一貫的作風，他不會在乎民進黨政府頒不頒褒揚令給他，甚至會開罵。至於余光中，以民進黨政府的作風，不頒可能更好，完全無損余光中在文壇的祭酒地位。

余光中和李敖的褒揚令爭議，正顯示民進黨政府和當今政壇的文化水平。（作者為作家）

(中國時報)