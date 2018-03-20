政黨比爛 年輕人用腳投票

2018年03月20日 04:11 中國時報 鈕則勳

日前《遠見》雜誌的民調顯示，18到29歲所謂「天然獨」世代10年前對大陸的好感度偏低，但此次民調顯示有4成的年輕族群認為大陸對台灣是善意的，「惠台31項措施」出檯後更有6成1的台灣年輕人願到大陸去發展。無獨有偶，台灣民意基金會最新民調也顯示20至24歲的人當中，即便有4成3認為31項措施是中共的統戰花招，但也有4成的受訪者覺得是大陸的善意行為，其間數據差距已在誤差範圍之內。這兩個結果相似的民調數據確實顯示出幾個意義及現象，而政黨也愈來愈難唬弄年輕族群。

首先，「天然獨」根本是個假議題，是有心政客及政黨為了獲取選票所進行不負責任的政治操作，邊際效益已然遞減；從民調結果來看，年輕族群其實並不在乎政治意識形態，也絕非屬於民進黨的基本盤，政黨若無法看清這個趨勢，還持續操作這假議題，恐怕會遭到民意的反噬。

其次，雖然仍有特定媒體會持續炒作「天然獨」的議題，但當社會經濟發展遇到瓶頸，且政府仍開不出有效解決藥方的當下，民眾勢必會更理性地去檢視政府的作為；而當民進黨不斷高喊拚經濟、新南向政策、誓言解決「五缺」，但實際上卻不斷進行政治操作，搞所謂轉型正義藉以操作「去中」，兩岸關係全然陷入被動的當下，理性民眾早已看破政府手腳。

再者，年輕人在乎的是自己的前途與發展，當他發現政黨輪替後他被社會邊緣化的情況仍未緩解的時候，「良禽擇木而棲」的邏輯思維便會非常明顯；亦即蔡政府並無法有效解決年輕人發展的困境時，「用腳投票」便成為最可能的結果。畢竟，能到對岸念北大、清華、交大、復旦等世界名校當然比窩在台灣的不知名大學要有發展得多，藉由對岸政府及企業之資源來發展自己的創意研發、建構獲利模式，遠遠會比在台灣領個20幾K或搞個「小確幸」的飲料吧要強得多。

基於以上年輕族群態度的明顯轉變，藍綠政黨若要擄獲年輕族群的心，勢必要作觀念及行動上的大幅調整。第一，年輕族群早已不屑政治操作，政黨勢必要在政策上提出具體可行的牛肉。第二，執政黨要調整政治鬥爭的心態，與其不斷操作「轉型正義」去中及鬥爭國民黨，不如提出拚經濟的具體有感措施。針對大陸惠台31項措施的回應，只看到蔡政府集體焦慮的困境，要年輕族群買單，只怕不易。第三，國民黨不要樂觀地認為年輕人對大陸觀念改變，就能吸納其選票；畢竟國民黨高層不僅與年輕人的思維嚴重脫節，「用壯育青」的承諾仍如海市蜃樓般地虛無縹緲，若無法拿出具體吸引年輕人的可行政策，及搭著這波兩岸議題勢頭重拾話語權，年輕族群寧可投廢票也不會投國民黨。（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）

(中國時報)