燃燒吧，火鳥發電廠

友善列印
中國時報
廖咸浩

朋友的妹妹住台中，不時會在他們家的群組上把當天的空汙指數貼圖及窗外的灰濛景象跟大家分享。據說她的家人不斷勸說她搬到台北來。沒想到的是，日前環保署通過環評，接受台電在深澳原已除役的火力發電廠現址，擴建新的火力發電廠。

更令人訝異的是，在環評委員正反雙方同票時，由環保鬥士變成的環保署副署長，竟成為「煤電寶貝」投下贊成票讓大局底定。前環保鬥士的這一票也正式宣告燃煤電廠的汙染在台灣「無所逃於天地之間」！

《莊子》「無所逃於天地之間」的原意是普天下皆有君王，因此「君臣之義」無所逃遁。字裡行間看得出有相當的無奈，而這種無奈和今天我們面對空汙之鋪天蓋地而來的心情，頗有異曲同工之妙。

《莊子》已指出君臣之間乃是人為之義，但只要實事求是，忘掉自身利益，就不會因無奈而「悅生而惡死」。明末大儒黃宗羲從社會改革角度出發則更激進表示：「君臣之義無所逃於天地之間」是「規規小儒」（迂腐的知識分子）的想法，他則認為「天地之大，於兆人萬姓之中」，為什麼要只愛這一姓？忠於一姓的時代雖早已經過去，但如果把「一姓」改成「一黨」或「一色」，就知道他的批評仍然適用於當代；陷於這種愚忠（但更精確的講是權力與金錢的誘惑）很容易讓人失去比生命更重要的節操。

日前與人在群組的討論時，竟有人以新電廠有大陸發展的「低度排放」科技，作為可以接受的理由。但如果這種科技確實有效的話，德國（積極發展綠能）與法國（60%依賴核電）早該全面採用燃煤電廠了。所以，問題不是排放多少空汙，而是為什麼要花1000億讓大台北地區汙染50年以上，而不將經費用於發展替代能源？或者用於改善核能科技？前美國副總統候選人莎拉培琳曾為支持高汙染的海上探油而大剌剌地引用名言：「Drill, baby, drill!」（鑽探吧，油商寶貝，鑽探吧），我們的規規小儒心中大概也在高呼另一句名言：「Burn, Baby, Burn!」（燃燒吧，煤電寶貝，燃燒吧！）

就跟先前軌道計畫一樣，新建燃煤電廠完全是往後看的政策，而無視於時代的條件已在快速地改變中，包括核能電廠已進入了比爾蓋茲開發的第4代，甚至核融合的技術也已有重大突破。這就跟當年大陸曾想拉丁化中文一樣，看到的只是當下打字之必要，而沒想到科技可以發展到用電腦輸入。新建燃煤電廠是為了應急，但如果所有的政策都是為了應急，那就是沒有政策了。我們需要的是，長遠、完整而可行的能源政策，而不是以新建燃煤電廠飲鴆止渴。

那些規規小儒則要拿出點骨氣來，別再想像政黨之義無所逃於天地。（作者為國立台灣大學外文系教授）

(中國時報)

政黨比爛 年輕人用腳投票

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。