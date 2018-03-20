2018年03月20日 04:11 中國時報 廖咸浩

朋友的妹妹住台中，不時會在他們家的群組上把當天的空汙指數貼圖及窗外的灰濛景象跟大家分享。據說她的家人不斷勸說她搬到台北來。沒想到的是，日前環保署通過環評，接受台電在深澳原已除役的火力發電廠現址，擴建新的火力發電廠。

更令人訝異的是，在環評委員正反雙方同票時，由環保鬥士變成的環保署副署長，竟成為「煤電寶貝」投下贊成票讓大局底定。前環保鬥士的這一票也正式宣告燃煤電廠的汙染在台灣「無所逃於天地之間」！

《莊子》「無所逃於天地之間」的原意是普天下皆有君王，因此「君臣之義」無所逃遁。字裡行間看得出有相當的無奈，而這種無奈和今天我們面對空汙之鋪天蓋地而來的心情，頗有異曲同工之妙。

《莊子》已指出君臣之間乃是人為之義，但只要實事求是，忘掉自身利益，就不會因無奈而「悅生而惡死」。明末大儒黃宗羲從社會改革角度出發則更激進表示：「君臣之義無所逃於天地之間」是「規規小儒」（迂腐的知識分子）的想法，他則認為「天地之大，於兆人萬姓之中」，為什麼要只愛這一姓？忠於一姓的時代雖早已經過去，但如果把「一姓」改成「一黨」或「一色」，就知道他的批評仍然適用於當代；陷於這種愚忠（但更精確的講是權力與金錢的誘惑）很容易讓人失去比生命更重要的節操。

日前與人在群組的討論時，竟有人以新電廠有大陸發展的「低度排放」科技，作為可以接受的理由。但如果這種科技確實有效的話，德國（積極發展綠能）與法國（60%依賴核電）早該全面採用燃煤電廠了。所以，問題不是排放多少空汙，而是為什麼要花1000億讓大台北地區汙染50年以上，而不將經費用於發展替代能源？或者用於改善核能科技？前美國副總統候選人莎拉培琳曾為支持高汙染的海上探油而大剌剌地引用名言：「Drill, baby, drill!」（鑽探吧，油商寶貝，鑽探吧），我們的規規小儒心中大概也在高呼另一句名言：「Burn, Baby, Burn!」（燃燒吧，煤電寶貝，燃燒吧！）

就跟先前軌道計畫一樣，新建燃煤電廠完全是往後看的政策，而無視於時代的條件已在快速地改變中，包括核能電廠已進入了比爾蓋茲開發的第4代，甚至核融合的技術也已有重大突破。這就跟當年大陸曾想拉丁化中文一樣，看到的只是當下打字之必要，而沒想到科技可以發展到用電腦輸入。新建燃煤電廠是為了應急，但如果所有的政策都是為了應急，那就是沒有政策了。我們需要的是，長遠、完整而可行的能源政策，而不是以新建燃煤電廠飲鴆止渴。

那些規規小儒則要拿出點骨氣來，別再想像政黨之義無所逃於天地。（作者為國立台灣大學外文系教授）

(中國時報)