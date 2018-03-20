中京院帝女花 于魁智＋李勝素淒美登台

新編京劇《帝女花》將來台首演，由名伶李勝素（右）、于魁智（左）擔綱演出。（傳大藝術提供）

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中國時報
／台北報導

3月初在香港藝術節一票難求的京劇版《帝女花》，將在台首演。由享譽兩岸的京劇名角于魁智、京劇名伶李勝素擔任主演，並率領中國國家京劇院（以下簡稱中京院）多位名家演員來台，搬演長平公主和駙馬爺周世顯，以死報國的動人故事。

粵劇經典 亂世兒女情

于魁智表示，他和李勝素久仰粵劇經典《帝女花》多時，「多年前我和李勝素二人，多年前還曾特地託人輾轉才買到票，從北京飛到香港欣賞，我們想了解是什麼樣的魔力，讓戲長演不衰。看完後覺得非常震撼，覺得故事情節也很適合改編成京劇，改編過程我們非常慎重對待這個作品，修改了非常多次才定案。」

中京院所改編的《帝女花》，從原本4小時的篇幅，濃縮成2個多小時。故事描述明朝長平公主和駙馬爺，在明朝面臨滅亡之際的兒女之情，以及悲憤壯烈，最後一場服毒戲碼，感人肺腑，深受觀眾喜愛。由于魁智和李勝素所飾演的駙馬爺、長平公主，兩位舞台上的好搭檔，也將罕見地上演談情說愛的戲碼。而新編的樂段，舞台、燈光的豐富設計，也都讓故事更為淒美動人。

團隊堅強 好戲全端出

引進本檔節目的傳大藝術總經理周敦仁表示，除了《帝女花》，中京院也將帶來《紅鬃烈馬》、《青石山》、《赤桑鎮》、《二堂捨子》、《西施》、《秦香蓮》、《伍子胥》及《楊門女將》等多齣經典戲。

周敦仁說，自己原本對京劇一竅不通，也分不清楚生旦淨末丑，但在1993年因緣際會下，邀請中京院首次來台演出，從此成了戲迷，「中京院的行當相當齊全，能夠端出各種經典好戲，這點很不容易，可說是目前中國大陸數一數二的團隊，而每次來台，觀眾的反應都很熱烈，讓我能有動力，把好戲推薦給戲迷們欣賞。」

《帝女花》將於5月23日演出，其他多檔經典戲演出時間為5月22日至27日，地點皆在台北國家戲劇院，詳情可洽傳大藝術（02）27715676，網址為：www.arsformosa.com.tw。

(中國時報)

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