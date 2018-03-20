聖馬克小天使 歡唱迪士尼

2018年03月20日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

創下30億台幣票房佳績，感動860萬影迷，《放牛班的春天》電影原唱法國聖馬克兒童合唱團將再度訪台，帶來純淨的天籟美聲，也紀念他們登台10周年。這次他們恢復兒童本色，除了必唱必聽的《放牛班的春天》電影主題曲與插曲之外，還將獻唱多首迪士尼電影主題曲包括《冰雪奇緣》、《獅子王》等，感受他們在音樂中流露的活潑與俏皮。

聖馬克兒童合唱團1986年成立於法國里昂，團員主要由10到15歲的男女童組成，學校就設在法國里昂的聖馬克中心，1999年，聖馬克兒童合唱團被指定擔任里昂富維耶聖母教堂的兒童合唱團，他們定期在教堂的彌撒以及宗教慶典中演出，因此聖馬克兒童合唱團的歌聲特別清亮澄淨。

聖馬克初次訪台是2008年，當時電影賣座，合唱團也跟著水漲船高，傳大總經理周敦仁表示，當年光是演出價碼就緊追在維也納少年合唱團。這次帶來的曲目十分精彩，除了《放牛班的春天》中的暢銷曲與聖歌外，還將獻唱多部大家耳熟能詳的迪士尼電影歌曲，包括、《風中奇緣》、《白雪公主》、《獅子王》及《冰雪奇緣》等，曲曲動聽，讓人彷彿置身迪士尼電影的時光隧道。

合唱團固然是靠電影配樂打響名號，但真正成功的原因還是在於他們深厚的演唱訓練與技巧，該團由指揮尼可拉‧波特（Nicolas Porte）創立，30年內就躍升為全球頂尖的兒童合唱團之一。該團除了巡演歐陸，還遠赴黎、俄、日、韓、加、美等，都造成轟動。

聖馬克兒童合唱團將於5月22日在台北國家音樂廳，23日在新竹市演藝廳，24日在員林演藝廳，25日在高市至善廳，26日在雲縣府文化處表演廳，28日在台中國家歌劇院演出。

(中國時報)